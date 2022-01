Salário de Philippe Coutinho por mês: números do brasileiro

Com passagem pela Europa e também na Seleção Brasileira, Philippe Coutinho integra o grupo de craques brasileiros com grande sucesso no cenário internacional. Mas além do seu desempenho, o jogador também faz parte da seleta lista de maiores remunerações do futebol. Saiba qual é o salário de Philippe Coutinho por mês e qual é o seu valor de mercado.

Qual é o salário de Philippe Coutinho por mês?

Coutinho defendeu o Barcelona por aproximadamente quatro temporadas, entre idas e vindas por outros clubes já que não rendeu o suficiente em campo. O seu salário, entretanto, diz o contrário do futebol que vem apresentando desde então.

Em 2021, com a saída de Lionel Messi e Antoine Griezmann, Coutinho tornou-se o jogador com o maior salário do Barcelona, sob o valor de €15 milhões, ou 96 milhões de euros por ano de acordo com o portal Goal. Esse valor, entretanto, sofreu pequenas alterações já que a crise se instalou no clube da Catalunha, obrigando cortes de gastos incluindo o salário de muitos atletas.

Em janeiro de 2022, Coutinho transferiu-se por empréstimo ao Aston Villa, na Inglaterra. O time inglês acertou em pagar 65% da parte do salário do jogador, sob o valor de £ 125.000 por semana, o mesmo que 956 mil segundo o jornal Daily Mail.

Em janeiro de 2021, Coutinho foi contratado pelo Barcelona como a contratação mais cara da história do clube, com o valor de 120 milhões de euros e mais 40 em variáveis. No entanto, ele acabou deixando a desejar e não correspondeu as expectativas dos torcedores e até mesmo da diretoria espanhola, sem espaço no time titular.

Agora, o seu valor de mercado caiu para 18 milhões, o mesmo que 115 milhões de reais na cotação atual segundo o jornal espanhol Marca.

Philippe Coutinho assina com Aston Villa por empréstimo

Depois de ser reserva no Barcelona em 2021 e pouco jogar, o Barcelona decidiu emprestar Philippe Coutinho para o Aston Villa, da Inglaterra, até o fim da temporada 2021/22.

O acordo entre ambas as partes inclui a obtenção de uma licença médica e de trabalho pelo jogador. Além disso, o empréstimo tem a opção de compra do jogador válida até junho deste ano, com o preço de 40 milhões de euros, o mesmo que 255 milhões de reais de acordo com informações do jornal inglês The Guardian.

Coutinho será treinador por Steven Gerrard, que inclusive jogou com o brasileiro em seu período como jogador do Liverpool nos anos de 2013 até 2018, quando dirigiu-se para a Espanha.

Confira o anúncio do Aston Villa sobre a contratação do brasileiro em 7 de janeiro de 2022.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌 Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

Carreira de Philippe Coutinho

Com apenas 29 anos, Coutinho já tem uma extensa bagagem no futebol. O jogador começou nas categorias de base do Vasco, quando foi comprado pela Inter de Milão em 2008.

Naquele mesmo ano, retornou para vestir as cores do Vasco no Brasil, onde entrou em campo por apenas 43 partidas com 5 gols marcados, segundo dados do portal de estatísticas Ogol.

Depois, o meia seguiu para o Espanyol por empréstimo em 2012, onde disputou somente 16 jogos com 5 tentos. Foi então que, em 2013, Coutinho transferiu-se para o Liverpool, onde obteve o maior êxito de sua carreira como jogador de futebol, marcando 201 jogos e 54 gols.

Em 2018, despediu-se da Inglaterra e foi comprado pelo Barcelona, onde ganhou duas taças da Copa do Rei, dois títulos do Campeonato Espanhol e uma Supertaça da Espanha com 106 jogos e 26 gols. No ano seguinte, foi emprestado para o Bayern onde participou da conquista da Champions League, tendo jogado por 38 partidas e marcado 11 tentos.

Pela Seleção Brasileira, participou do título da Copa América em 2019, além de disputar a Copa do Mundo na Rússia um ano antes.

