Salernitana x Lazio: saiba onde assistir, horário e escalações – 15/01

Pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Salernitana x Lazio entram em campo neste sábado, 15/01, com a bola rolando a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Arechi. A partida contará com transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Quando é Salernitana x Lazio?

A partida começa às 14h de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro, no Estádio Arechi, na cidade de Salerno, na Itália.

Onde assistir Salernitana x Lazio hoje?

A Fox Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 14h, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura no aplicativo e site oficial.

Horário: 14h (horário de Brasília)

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Salernitana e Lazio:

Na lanterna do Campeonato Italiano com 11 pontos, o Salernitana contabiliza apenas três vitórias na temporada, dois empates e catorze derrotas, isto é, se quiser reagir na competição precisa dos três pontos no confronto deste sábado de qualquer modo.

Enquanto isso, a Lazio faz uma boa campanha este ano, diferente da edição passada. Em 8ª posição com 32 pontos, venceu nove partidas, empatou cinco e perdeu sete, podendo subir ainda mais na classificação da tabela se garantir a vitória hoje.

Gyomber, Coulibaly, Obi, Strandberg, Ruggeri e Ribery são os desfalques aos anfitriões.

Do outro lado, Hysaj, Badic e Acerbi continuam fora.

Provável escalação do Salernitana: Belec; Jaroszyński, Gagliolo, Ranieri, Veseli, Zortea; Capezzi, Di Tacchio, Kastanos; Gondo, Duric

Provável escalação do Lazio: Strakosha; Felipe, Lazzari, Marusic, Patric; Cataldi, Alberto, Milinkovis-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Immobile

