Salernitana x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo (31/10)

As equipes de Salernitana x Napoli se enfrentam neste domingo, 31/10, às 14h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Arechi. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Salernitana x Napoli hoje? O confronto entre Salernitana e Napoli terá transmissão ao vivo a partir das 14h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi, cidade de Salerno, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Salernitana x Napoli

O elenco anfitrião não poderá contar com Bogdan, Ruggeri, Coulibaly e Mamadou, lesionados.

Já o Napoli não terá Osimhein, Ounas, Malcuit e Manolas, em recuperação no departamento médico.

Salernitana : Belec; Ranieri, Strandberg, Gyomber, Zortea; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery, Duric, Bonazzoli

: Belec; Ranieri, Strandberg, Gyomber, Zortea; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery, Duric, Bonazzoli Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Mário Rui, Rrahmani; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Insigne, Mertens

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Salernitana está na zona de rebaixamento, em 19º com apenas sete pontos mas, na rodada anterior, surpreendeu ao vencer o Venezia, time que também subiu da segunda divisão italiana na última temporada. Dessa maneira, se quiser permanecer na elite por mais tempo, tem que aproveitar o apoio da torcida em casa e ganhar o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Napoli segue em primeiro lugar com 28 pontos, ou seja, está empatado com o Milan neste momento, mas com saldo de gols inferior ao adversário. No confronto deste domigo, o time napolitano tem a chance de descontar, mas além de vencer, precisa contar também de um tropeço dos rivais de Milão para melhorar a situação do seu lado.

+ Confira todos os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2021