Salernitana x Spezia: horário e onde assistir ao vivo – 07/02/22

Ambas as equipes precisam escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Italiano

A partida entre Salernitana x Spezia decreta o fim da 24ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 07/02, com a bola rolando no Estádio Arechi, na cidade de Salerno, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Salernitana x Spezia

É possível acompanhar o jogo entre Salernitana e Spezia, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, ao vivo através do Star + (Serviço de Streaming da Rede Disney), a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília, com transmissão online para todo o Brasil.

A plataforma está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Na lanterna do Campeonato Italiano com apenas 10 pontos, o elenco do Salernitana vem de duas derrotas seguidas para Napoli e Lazio. Por isso, se não vencer o confronto desta segunda-feira, pode se complicar ainda mais para deixar a zona de rebaixamento e permanecer por mais um ano na elite do futebol italiano.

Do outro lado, o Spezia mostrou uma melhora significativa em campo nos últimos jogos do Campeonato Italiano, contabilizando três vitórias diante do Sampdoria, Milan e Genoa, subindo para a décima quinta posição com 25 pontos na conta. Dessa maneira, pode aumentar o seu saldo se levar os três pontos para casa nesta segunda.

Prováveis escalações de Salernitana e Spezia

Di Tacchio, Ruggeri e Coulibaly são os desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, Bastoni é o único jogador que não aparece na convocação dos visitantes.

Salernitana: Sepe; Ranieri, Fazio, Dragusin, Mazzocchi; Lassana, Radovanovic, Bohinen; Ribery, Verdi, Mousset

Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Reca, Nikolaou; Kiwir, Sala; Verde, Maggiore, Gyasi; Manaj

Confira o último jogo do Salernitana x Spezia.

