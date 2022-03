Salgueiro x Sport de Recife: onde assistir na TV e horário do jogo? 08/03

Salgueiro e Sport entram em campo hoje, no Estádio Cornélio de Barros Muniz, com a bola rolando às 19h30. Na sexta rodada do Campeonato Pernambucano de 2022, a partida tem transmissão do Premiere. A seguir, confira os detalhes de onde assistir Salgueiro x Sport.

Onde assistir Salgueiro x Sport ao vivo

O jogo do Salgueiro x Sport vai passar hoje no pay-per-view Premiere, às 19h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Informações do jogo do Salgueiro x Sport hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

Local: Estádio Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro

Onde assistir jogo de hoje: Premiere

Últimos jogos Salgueiro x Sport

10/05/2021 – Sport 1 x 0 Salgueiro – Campeonato Pernambucano

03/03/2021 – Sport 1 x 2 Salgueiro – Campeonato Pernambucano

26/02/2020 – Salgueiro 2 x 1 Sport – Campeonato Pernambucano

Salgueiro e Sport no Campeonato Pernambucano

Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson, Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley, Valdeir; Pedro Maycon, Hudson

Sport: Mailson; Ewerthon, Sabino, Rafael Thyere, Lucas Hernández; Ronaldo Henrique, Ítalo, Luciano Juba; Janderson, Pedro Naressi, Rodrigão

O elenco do Salgueiro busca reverter a sua situação neste momento depois de perder duas seguidas. A primeira foi diante do Santos, na primeira fase da Copa do Brasil, enquanto depois foi derrotado pelo Náutico no Campeonato Pernambucano. Agora, o grupo aparece em quinto lugar com 10 pontos, ou seja, só venceu três partidas, empatou outra e perdeu duas.

O Sport entra em campo nesta terça-feira depois de ter carimbado a sua classificação na Copa do Nordeste pelo fim de semana, logo após vencer o Bahia fora de casa. Por isso, com todo o gás necessário, promete buscar também o triunfo no jogo do Pernambucano, competição onde aparece em sexto lugar com 9 pontos, contabilizando duas vitórias, três empates e uma derrota

