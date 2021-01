Sampaio Corrêa x Cabofriense: onde assistir jogo do Campeonato Carioca

Pela quarta rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Cabofriense se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 15h30, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos em três jogos, mas o Tricolor fica a frente e ocupa o terceiro lugar da chave.

Vale lembrar que nesta da fase da competição, apenas o líder do grupo avança para a competição estadual. Os outros cinco clubes, disputam o Carioca A2 de 2021.

Onde assistir Sampaio Corrêa e Cabofriense ?

O confronto entre Sampaio Corrêa e Cabofriense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, exibe o confronto ao vivo na internet.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Jogos do Brasil nas eliminatórias não vão passar na Globo; saiba quando assistir

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Carioca

quarta-feira (27)

Nova Iguaçu x Americano-RJ – 15h30

Sampaio Corrêa-RJ x Cabofriense – 15h30

Friburguense e América-RJ – 15h30

Confira os gols da vitória da @ADCabofrienseRJ sobre o Friburguense, pela terceira rodada da fase preliminar do #Cariocão2021. #futeboldorio #CABxFRI pic.twitter.com/8nt0167tbQ — Campeonato Carioca (@campcarioca) January 23, 2021

Como as equipes chegam para o confronto?

Donos da casa, o time de Saquarema soma quatro pontos em três jogos disputados. Na primeira rodada, a equipe empatou com o América-RJ, em 1 a 1. Logo depois, perdeu para o Nova Iguaçu, por 2 a 1, e venceu o Americano na última rodada, pelo mesmo placar do revés. Em caso de vitória a equipe pode chegar a liderança da competição. No entanto para o fato ocorrer, além de vencer seu jogo, precisa torcer para o Americano ganhar do Nova Iguaçu. Então, as três equipes empatariam com sete pontos, e o primeiro lugar seria definido no saldo de gols.

Assim como seus rivais, o time de Cabo Frio também está com quatro pontos. No entanto, a equipe perdeu na primeira rodada para o Americano, empatou com América-RJ e venceu o Friburguense. O clube também pode assumir a liderança da chave, mas para isso ocorrer o cenário é semelhante ao do Sampaio Corrêa.