A TV Walter Abrahão adquiriu o pacote das Eliminatórias Sul-americanas para Copa do Mundo de 2022 e transmitirá 56 partidas e jogos do Brasil na competição. O anuncio aconteceu nesta segunda-feira (25) e surpreendeu à todos. Ainda pouco conhecida no mercado, a emissora pertence a Walter Abrahão Filho – filho do narrador Walter Abrahão – e faz parte dos pacote básicos dos principais serviços de TV paga do Brasil, como a Claro, Sky e Oi TV.

Com menos de um ano no ar, a TV Walter Abrahão iniciou suas transmissões em maio de 2020 e até então vem exibindo competições esportivas antigas. Além das reprises, a emissora televisiona uma programação variada que vai de programas adultos até de temáticas geek. A TV WA é a antiga Play TV.

Onde assistir as Eliminatórias?

O Grupo Globo tem os direitos de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira e Argentina como mandante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A emissora exibe os duelos das duas potências do futebol sul-americano, mas apenas atuando sob seus mandos.

Com esse imbróglio, o torcedor brasileiro ficava refém de depender de outros canais para assistir o jogo do Brasil, fora de casa. Mas, em algumas oportunidades, a TV Brasil e a plataforma de streaming, EI Plus, exibiram os jogos da seleção fora de seus domínios.

Mudanças nas negociações de transmissão

O cenário representa a mudança da CONMEBOL em relação aos direitos de transmissão de jogos. Antes, a emissora comprava um ‘pacote’ no qual exibia todos os jogos da seleção em determinado campeonato. Agora, cada federação negocia as partidas da sua seleção como mandante.

Além da emissora carioca, Bandeirantes e SBT, canais de TV fechados e de streaming negociaram com as federações sul-americanas para exibir alguns jogos, mas nada, além da TV WA, foi oficializado.

A principal dificuldade está em relação aos valores. Como as negociações são em dólares, e a moeda americana está em alta devido à pandemia do coronavírus, os valores estão elevados.

Para se ter uma ideia, uma partida de Eliminatórias pode custar até US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões.

Jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-americanas

A Seleção Brasileira lidera a competição com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Em quatro partidas, o Brasil venceu todos os seus jogos das Eliminatórias, além de fazer 12 gols e sofrer apenas dois. Na primeira rodada, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 0. Na segunda, vitória de 4 a 2 para cima do Peru. Logo depois, triunfos mais apertados contra Venezuela, por 1 a 0, e o Uruguai por então 2 a 0.

A Argentina aparece na segunda colocação com 10 pontos, e três vitórias e uma derrota. Logo depois, vem Equador com nove pontos e o Paraguai fecha o G-4, com seis pontos conquistados.

Os jogos das Eliminatórias retornam no dia 25 de março. O próximo compromisso do Brasil será contra a Colômbia, mas ainda sem horário e estádio definido.