Sampdoria x Torino: onde assistir ao vivo a Copa da Itália – 16/12

As equipes de Sampdoria x Torino se enfrentam em busca da classificação nesta quinta-feira, 16/12, a partir das 17h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa da Itália no Estádio Luigi Ferraris. Com transmissão ao vivo pela televisão e também online, confira onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Sampdoria x Torino: O canal ESPN 2, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela segunda rodada da Copa da Itália ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décima quarta posição do Campeonato Italiano com 18 pontos, a Sampdoria conseguiu os três pontos no fim de semana depois de derrotar o Genoa. Entretanto, o retrospecto do elenco não é dos melhores, acumulando apenas cinco vitorias, três empates e nove derrotas ao longo da temporada. Por isso, busca a classificação na Copa da Itália hoje para toma confiança e voltar com tudo para a liga.

Do outro lado, o Torino também se vê em uma situação complicada já que segue em décimo terceiro com 22 pontos somente. O elenco teve bons resultados nas últimas rodadas, entretanto, não o necessário para se afastar por completo da zona de rebaixamento. Por fim, contabiliza na liga seis jogos vencidos, cinco igualdades e seis derrotas.

Escalação de Sampdoria e Torino:

Albin Ekdal, Ernesto Torregrossa, Ronaldo Vieira e Damsgaard estão indisponíveis por lesão.

Enquanto isso, o Torino segue sem Beloti, Verdi, Mandragora e Djidji.

Sampdoria: Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszyński; Ekdal, Candreva, Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini

Torino: Savic; Zima, Rodríguez, Bremer; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria

