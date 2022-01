Santa Clara x Sporting: onde assistir na TV, horário e escalações - 07/01

Se vencer, equipe do Sporting assume a liderança do Campeonato Português

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Português, o confronto entre Santa Clara x Sporting acontece nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília no Estádio de São Miguel. Com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Santa Clara x Sporting: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de São Miguel, cidade de ilha de São Miguel, em Portugal

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 15ª posição com 13 pontos, o time do Santa Clara foi derrotado na última partida e, agora, se quiser se afastar por completo da zona de rebaixamento, precisa da vitória custe o que custar. Ao todo, coleciona na temporada três vitórias, quatro empates e nove derrotas, deixando a desejar e preocupando torcedores.

Enquanto isso, o Sporting, atual campeão português, tem a oportunidade de assumir a primeira posição do Campeonato Português se ganhar o confronto de hoje. Com 44 pontos depois de ganhar catorze jogos e empatar dois, pode destronar o Porto e, então, dormir na liderança até o sábado.

Escalações de Santa Clara e Sporting:

Ramos e Villanueva, suspensos, não estão aptos para jogar.

Do outro lado, o Sporting não pode contar com Cabral e Vinagre, lesionados.

Santa Clara: Pereira; Mansur, Afonso, Boateng, Sagna; Nené, Morita, Lincoln; Patric, Costa, Crysan

Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal, Esgalo; Nunes, João Palhinha, Matheus Reis; Pote, Paulinho, Sarabia

