Santa Cruz x Sport – 14/3: onde assistir clássico pernambucano ao vivo

O Campeonato Pernambucano 2021 já terá clássico nesta terceira rodada. Isso porque Santa Cruz e Sport se enfrentam neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, precisando se reabilitarem na temporada, ambas equipes chegam pressionadas após derrota no último jogo.

Santa Cruz e Sport: como assistir ao vivo?

Onde assistir Santa Cruz x Sport: Globo PE

O clássico entre Santa Cruz e Sport, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2021, terá transmissão ao vivo na tv aberta. Isso porque a Rede Globo de Pernambuco, exibe o confronto para todo o Estado, a partir das 16h.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em terceiro lugar no Estadual, o Santa Cruz está invicto na competição. Em dois jogos, o clube conseguiu um triunfo na primeira rodada contra o Vitória-PE, por 2 a 0, e então empate contra o Central por 2 a 2. Com quatro pontos, o Santinha pode assumir a liderança da competição, mas além de vencer o clássico, precisa torcer por tropeços de Náutico e Salgueiro. No entanto, em seu último compromisso a equipe sofreu revés para o Salgueiro, por 1 a 0, na Copa do Nordeste.

Já o Leão não vive boa fase na temporada e soma três derrotas seguidas. Na rodada de estreia do Estadual, o Sport até venceu o Vera Cruz por 3 a 1, no entanto perdeu na sequência para o Salgueiro, por 2 a 1. Para piorar o cenário, os pernambucanos perderam para o CRB na Copa do Nordeste, mas também deram adeus à Copa do Brasil. Na última quarta-feira (10), o clube perdeu para o Juazeirense, por 3 a 2, em jogo marcado pela queda de energia e irrigação do gramado durante a partida, e caiu no torneio nacional.

Onde será Santa Cruz x Sport?

O clássico pernambucano será de mando do Santa Cruz, por isso a partida será realizada no Estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

Quem tem mais vitória, Sport ou Santa Cruz?

No histórico do clássico, o Leão leva vantagem no número de triunfos. Isso porque das 561 partidas entre os clubes, o Sport venceu 233 contra 169 do Santa. Ainda há 159 empates em toda história do duelo.

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Pernambucano

Sábado (13)

Afogados x Vitória – 15h

Domingo (14)

Central x Sete de Setembro – 15h

Santa Cruz x Sport – 16h

Náutico x Vera Cruz – 16h

Quarta (17)

Salgueiro x Retrô – 20h

