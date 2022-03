Santo André x Ituano: onde assistir e horário do Paulistão – 05/03/2022

Santo André e Ituano entram em campo neste sábado, 05/03, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Direto do Estádio Brunão, onde assistir Santo André x Ituano? Confira os detalhes a seguir da transmissão.

Onde assistir Santo André x Ituano

O jogo do Santo André x Ituano hoje, 5 de março de 2022, vai passar no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, a partir das 20h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista. A plataforma do Premiere pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do pay-per-view (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Santo André e Ituano hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques

Local: Estádio Brunão, em Santo André

Onde assistir jogo de hoje: Premiere e Paulistão Play

Últimos jogos Santo André x Ituano

13/05/2021 – Ituano 5 x 1 Santo André – Campeonato Paulista

09/05/2021 – Ituano 0 x 1 Santo André – Campeonato Paulista

26/07/2020 – Santo André 1 x 3 Ituano – Campeonato Paulista

Provável escalação Santo André x Ituano

Santo André: Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Carlão, Luiz Gustavo, Thalysson; Sabino, Dudu Vieira, Thiaguinho; Todinho, Lucas Lourenço, Lucas Tocantins

Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Cleberson, Rafael Pereira, Roberto; Kaio, Lucas Siqueira, Igor Henrique; Rafael Elias, Neto Berola

Depois de vencer o Guarani, o elenco do Santo André volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Paulista pela nova rodada. Ocupando a segunda posição com 10 pontos no grupo A, o elenco praticamente não tem mais chances de alcançar o Corinthians, líder absoluto. Entretanto, pode pontuar e se manter na vice-liderança para garantir a classificação até a próxima fase.

Enquanto isso, o Ituano vem em quarto e último lugar no grupo C com 14 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou dois e perdeu três na competição. Porém, o grupo está com a tabela completamente embolada, onde a diferença entre os times é mínima. Por isso, deve ganhar o time deste sábado para se manter na busca pela parte de cima.

Confira como foi o último jogo do Santo André e Ituano no Paulista.

Jogos do Paulistão hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

