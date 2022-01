Santos x América-MG na Copinha hoje: horário e onde ver ao vivo – 21/01

Valendo a classificação para a final da Copinha, o Santos enfrenta o América-MG nesta sexta-feira, 21/01, com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella. Com transmissão do jogo do Santos x América-MG na Copinha hoje, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Onde assistir Santos x América-MG na Copinha 2022?

A Rede Vida, na TV aberta, e o SporTV, pelo canal da TV paga, vão exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura e em todo o Brasil.

Os não assinantes ou aqueles que preferem acompanhar online, podem assistir através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Pela semifinal da Copinha, a partida começa às 20h desta sexta-feira (horário de Brasília), 21 de janeiro de 2022, no Estádio Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Santos conseguiu passar pelo Mirassol nas quartas de final nos pênaltis e, agora, vai disputar a semifinal diante do clube mineiro nesta sexta-feira. A trajetória do Peixe teve grandes adversários. Na primeira fase, terminou em primeiro lugar com 9 pontos ao ganhar os três jogos. Depois, bateu Chapadinha, Ferroviária, Fluminense e por fim o Mirassol.

Enquanto isso, o América Mineiro também teve um caminho complicado para chegar até aqui. Pelo grupo 11, terminou em segundo lugar com 5 pontos ao ganhar uma partida e empatar outras duas. Depois, venceu Athletico-PR, Falcon, Novorizontino e Botafogo.

Relembre como foi a classificação do Santos na Copinha.

Escalações de Santos e América-MG hoje:

Nenhuma das equipes tem desfalques nesta sexta-feira, o que promete aumentar ainda mais o nível de decisão em campo pela semifinal.

Escalação do Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair; Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos; Weslley Patati, Lucas Barbosa, Rwan Seco

Escalação do América-MG: Cássio; Júlio, Rodolfo Moisés, Kevyn, Theo; Diogo, Renato Marques, Mateus Henrique, Adyson; Vinicius, Jurandir

