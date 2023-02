Santos x jogo do Corinthians hoje: onde vai passar o clássico alvinegro no Paulistão (26/02)

Santos x jogo do Corinthians hoje: onde vai passar o clássico alvinegro no Paulistão (26/02)

É dia de clássico no Campeonato Paulista! Neste domingo, 26 de fevereiro, Santos e Corinthians protagonizam a penúltima rodada com o Clássico Alvinegro às 16h (Horário de Brasília), na Vila Belmiro, a casa do Peixe. O jogo do Corinthians hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo

Record e Premiere é quem vai transmitir o jogo do Corinthians e Santos hoje às 16h.

Disponível para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro, a Record transmite o clássico alvinegro neste domingo ao vivo e de graça. A narração é de Lucas Pereira com comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Mas para quem já está acostumado com a TV paga, dá para sintonizar o pay-per-view Premiere e assistir as emoções do clássico.

Em qualquer lugar do Brasil, o torcedor pode assistir na TV paga através da plataforma de canais. O apaixonado por futebol deve desembolar o valor extra na mensalidade para curtir.

A emissora não divulgou a equipe de transmissão neste domingo.

+ Quantos Mundiais o Corinthians tem? Veja títulos do clube

Assistir jogo do Santos x Corinthians hoje online

Para quem quer assistir ao jogo do Santos e Corinthians hoje no celular, tem as opções Paulistão Play, R7 e o serviço de streaming PlayPlus.

Sob responsabilidade da Federação Paulista de Futebol (FPF), o streaming Paulistão Play transmite o clássico paulista neste domingo em sua plataforma para quem é assinante. Por mês, o torcedor precisa pagar R$ 27,90 para ter acesso.

Já o R7, site de notícias da Record, retransmite de graça as imagens com a narração de Silvio Luiz e os comentários dos humoristas Bola e Carioca.

Também dá para ter acesso ao PlayPlus, streaming da Record disponível entre os dispositivos móveis.

Prévia de Santos x Corinthians

O clássico do futebol paulista já foi disputado entre Santos e Corinthians em 347 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. O elenco do Timão acumula 136 vitórias, com 100 empates e 111 vitórias do Peixe.

O último encontro dos times aconteceu em 22 de outubro do ano passado, no Brasileirão, na Vila Belmiro. Foi o Corinthians quem levou a melhor por 1 a 0.

Líder do grupo C com 18 pontos, o Corinthians está praticamente confirmado nas quartas de final do Campeonato Paulista da temporada. O elenco apenas busca a vitória neste domingo para ganhar pontos com a torcida e reafirmar a confiança dentro de campo.

Do outro lado, o Santos vem de goleada em cima do Portuguesa. Na luta contra o rebaixamento, vencer o clássico alvinegro neste domingo é questão de sobrevivência. O Santos está no grupo A, em terceiro lugar, com 13 pontos somados em três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Escalação de Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim, Felipe Jonathan; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Fábio Santos, Méndez; Roni, Giuliano, Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

+ Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?

Quem vai apitar o clássico hoje?

A juíza Edina Alves Batista vai apitar o jogo do Corinthians e Santos hoje no Campeonato Paulista. A escala de arbitragem em cada rodada é definida pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.

Os assistentes vão ser Neuza Ines Back e Miguel Caetano Ribeiro. Já o quarto árbitro será Lucas Canetto.

No VAR, árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda.

Edina Alves apita o clássico Santos x Corinthians. pic.twitter.com/WkCwXAv7pe — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) February 25, 2023

Onde vai ser jogado Santos x Corinthians hoje?

O Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos, em São Paulo, vai ser o palco do jogo do Santos e Corinthians neste domingo, pela rodada do Campeonato Paulista. O espaço é a casa do Peixe.

Construída em 1916, a Vila Belmiro já recebeu grandes estrelas do futebol como Pelé, o eterno Rei do Futebol. Hoje, o estádio recebe 20 mil torcedores.

A Vila recebe os jogos do Santos desde o Campeonato Paulista até a Libertadores ou torneios internacionais que o clube disputa na temporada.

Rodada do Campeonato Paulista

A décima primeira rodada do Campeonato Paulista traz outros embates além do jogo do Corinthians neste fim de semana.

Esta é a penúltima rodada na primeira fase.

Sábado, 25/02:

Água Santa x Botafogo SP

Inter de Limeira x Guarani

RB Bragantino x Ituano

São Paulo x São Bernardo

Domingo, 26/02:

Palmeiras x Ferroviária - 18h30 (Horário de Brasília)

Portuguesa x São Bento - 20h40 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Santo André x Mirassol - 20h (Horário de Brasília)

LEIA TAMBÉM:

Quantas Libertadores o Corinthians tem? Relembre a conquista