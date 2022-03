São Bernardo x Mirassol: onde vai passar e horário hoje (06/03)

São Bernardo x Mirassol disputam a décima rodada do Paulistão neste domingo, 6 de março, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Começando às 18h30 (horário de Brasília), onde assistir o jogo de hoje? A transmissão será no Paulistão Play e Premiere.

Onde assistir São Bernardo x Mirassol

O jogo do São Bernardo x Mirassol vai passar ao vivo, 6 de março de 2022, no streaming Paulistão Play e pay-per-view Premiere, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Campeonato Paulista 2022.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Informações do jogo de hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

Onde assistir jogo de hoje: Premiere e Paulistão Play

Confira como foi o último jogo do Mirassol no Campeonato Paulista.

Escalação de São Bernardo e Mirassol

São Bernardo: Júnior; Ligger, Joílson, Salustiano; Souza, Vitinho, Igor, Gabriel de Souza; Paulinho, Silvinho, Matheus Alvarenga

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Kelven, Pará, Lucão; Camilo, Luis Oyama, Neto; Fabrício, Negueba, José Joaquim

São Bernardo e Mirassol no Paulista 2022

O São Bernardo aparece em segundo lugar no grupo B com 14 pontos, ou seja, venceu até aqui quatro partidas, empatou dois e perdeu três. Brigando pela liderança, precisa ganhar o jogo deste domingo enquanto espera tropeços dos rivais durante o fim de semana.

Depois de fazer história e eliminar o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil durante a semana, o Mirassol volta a jogar pelo Campeonato Paulista, onde aparece em segundo lugar com 16 pontos, ou seja, tem apenas um ponto a menos do que o líder Palmeiras, podendo ultrapassar o time alviverde se ganhar e o rival perder hoje.

Jogos do Paulistão hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pela rodada. Confira quais são eles e horários.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Campeonato Paulista