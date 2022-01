Jogo do São Caetano x São Paulo: onde assistir Copinha hoje – 11/01

Equipes disputam a liderança do grupo da Copinha nesta terça-feira com transmissão ao vivo

Disputando a liderança do grupo 21 na Copinha, as equipes de São Caetano e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 11/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada jogando no Estádio Anacleto Campanella. Saiba onde assistir ao jogo do São Paulo hoje na Copinha.

Horário e onde assistir jogo do São Paulo na Copinha hoje? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anacleto Campanella, cidade de São Caetano

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Os dois times já estão classificados para a segunda fase da Copinha pelo grupo 21. No entanto, as equipes entram em campo nesta terça-feira para disputar a liderança e ganhar a vantagem na segunda fase, o mata-mata da competição este ano.

De um lado, o São Caetano venceu o Perilima e depois o CSE, garantindo-se com 6 pontos em segundo lugar. Do outro lado, está o São Paulo também com 6 pontos após ganhar do CSE e depois o Perilima, em primeiro lugar com os mesmos 6 pontos.

Veja como foi o último jogo do São Paulo pela Copinha.

Escalações de São Caetano e São Paulo:

São Caetano: Max; Chady, Guilherme, Vitor Ferezin, Matheus Silva; Gustavo, Edney, Guilherme Lima; Kaique, Gustavo, Arthur do Nascimento

São Paulo: Young; Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo; Patryck, Léo, Caio; Pedrinho, Vitinho, Maioli

