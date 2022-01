São Luiz x Juventude: onde vai passar e horário do jogo de hoje – 30/01

Pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes se enfrentam neste domingo

Valendo a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes de São Luiz x Juventude se enfrentam neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), jogando no Esporte Clube São Luiz. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo pela TV e também online.

Onde assistir São Luiz x Juventude hoje

O jogo entre São Luiz e Juventude hoje vai passar no SporTV, canal disponível na TV paga, para todos os estados brasileiros a partir das sete da noite.

O pay-per-view do Premiere também vai exibir o jogo ao vivo com cobertura completa, disponível em operadoras por assinatura, pelo site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo pelo valor de R$59,90 ao mês, R$49,90 ao ano ou diferentes combos com serviços de streamings da Rede Globo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: SporTV (Para todo o Brasil)

LiveStream: Premiere através do site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo

O São Luiz não teve a estreia que gostaria na primeira rodada. Diante do Ypiranga, fora de casa, o elenco foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Dessa maneira, parou em 9º lugar sem pontos marcados, ocupando a zona de rebaixamento. Por isso, precisa urgentemente do resultado em seu favor neste domingo se quiser permanecer na elite.

Enquanto isso, o Juventude foi derrotado logo na primeira rodada do Gaúchão pelo Internacional. Mesmo jogando em casa, o time verde não consegui segurar o desempenho do Inter e acabou perdendo por 2 a 1 em Caxias do Sul. Agora, tem um novo desafio pela frente enquanto aparece em 9º sem pontos.

Provável escalação de São Luiz x Juventude

Os anfitriões não tem desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, César, Bruninho e Paulo Henrique são desfalques.

São Luiz: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego; Lucas Falcão, Luiz Felipe; Erick, Matheus Santos, Rodrigo Carioca

Juventude: William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster, William Matheus; Jadson, Darlan, Chico; Capixaba, Ricardo Bueno, Guilherme Parede

Relembre o último jogo entre Juventude x São Luiz.

Leia também:

Mundial de Surfe 2022: onde assistir