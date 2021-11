Final do Campeonato Paulista Feminino 2021 terá São Paulo x Corinthians

Está definido a final do Campeonato Paulista Feminino 2021. Nesta segunda-feira, 1 de novembro, o São Paulo venceu o Santos por 4 a 0 e enfrenta o Corinthians na decisão. A disputa do título do Estadual terá o clássico Majestoso pela segunda vez, mas data do confronto ainda não foi definida pela FPF.

Final do Campeonato Paulista Feminino 2021 terá clássico Majestoso

Vencedora das últimas duas edições, as meninas do Corinthians chegam à final pela quarta vez consecutiva e podem levantar a taça do Paulista Feminino 2021. Depois de vencerem a Ferroviária por 1 a 0 na ida da semifinal, as Alvinegras golearam na volta por 4 a 1, confirmaram o favoritismo e avançaram à grande decisão.

O clube agora vai em busca do Tri, visto que venceu as edições de 2020 e 2019. Já em 2018, perdeu a decisão para o Santos. Na final desta temporada, o Timão vai enfrentar seu rival, São Paulo. As meninas do Tricolor eliminaram o Peixe na semi, depois de vencer a ida por 1 a 0 e também golear na volta, mas por 4 a 0.

A final desta temporada colocará frente a frente as duas melhores equipes da primeira fase do Paulista Feminino 2021. Invicto, o Corinthians conquistou 31 pontos na etapa anterior, mas com 10 vitórias e um empate. Já o time são-paulino fez 30, com 10 vitórias, mas um revés no campeonato.

Quando será a final do Campeonato Paulista Feminino?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou a data das finais do Campeonato Paulista Feminino 2021, que desde 2007 ocorre em confrontos de ida e volta. No entanto, duas possíveis datas para os duelos são dois domingos. A ida no dia 21 de novembro de 2021 e a volta em 5 de dezembro de 2021.

Quais os maiores campeões?

As equipes da Juventus, Ferroviária e Santos são as maiores campeãs do Campeonato Paulista Feminino. Cada clube já levantou a taça em quatro oportunidades. Com três canecos estão os times da Portuguesa, Botucatu e São José-SP. Possuem duas conquistas as equipes do Corinthians, São Paulo e Rio Preto. Com apenas um está o Palmeiras.

Disputado pela primeira vez em 1984, o Campeonato Paulista Feminino ocorreu até 1987 e depois passou por um período de 10 anos sem disputa, retornando somente em 1997. Desde o retorno, apenas o ano de 2003 ficou sem competição, sendo que a partir de 2007 a FPF passou a então organizar o campeonato.

Em 2022, duas equipes foram campeãs do Estadual. Isso porque, foram organizados duas competições, uma pela FPF e outro pela Liga Estadual de Futebol Feminino. Enquanto a Portuguesa venceu pela federação, a Ferroviária ficou com o caneco na liga.

Veja os maiores campeões do Paulista Feminino até 2021:

Juventus-SP – 4 (1984, 1985, 1986 e 1987)

Ferroviária – 4 (2002, 2004 2005 e 2013)

Santos – 4 (2007, 2010 e 2011, 2018)

Portuguesa – 3 (1998, 2000 e 2002)

Botucatu – 3 (2006, 2008 e 2009)

São José-SP – 3 (2012, 2014 e 2015)

Corinthians – 2 (2019 e 2020)

São Paulo – 2 (1997 e 1999)

Rio Preto 2 – (2016 e 2017)

Palmeiras – 1 (2001)