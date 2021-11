Final do Campeonato Paulista Feminino 2021 terá clássico

O Campeonato Paulista Feminino 2021 definiu neste domingo, 31, o primeiro time classificado à decisão do torneio. O Corinthians goleou a Ferroviária por 4 a 1 na semifinal e vai disputar o título do Estadual. Agora, as meninas do Timão aguardam pela definição de seu adversário, que sairá do clássico entre São Paulo x Santos.

Corinthians está na final Campeonato Paulista Feminino 2021

Atual bicampeão do Estadual, as meninas do Corinthians vão agora em busca do terceiro título paulista consecutivo. Isso porque, o clube está novamente na final da competição. Logo depois de liderar a primeira fase do torneio, a equipe alvinegra enfrentou a Ferroviária na semi e ganhou sem muitas dificuldades.

A goleada por 4 a 1 garantiu a equipe corintiana mais uma vez na disputa pelo título e seu adversário pode ser um velho conhecido da equipe. Do outro lado da chave, São Paulo x Santos definem o outro finalista do torneio. Esta será a quarta final seguida do Timão.

Em 2018, o time perdeu o título para o Santos, mas ganhou do São Paulo e da Ferroviária em 2019 e 2020, respectivamente. Agora, a equipe corintiana pode reencontrar um de seus dois rivais históricos novamente na final do Paulista.

São Paulo x Santos na semifinal do Paulistão Feminino

O famoso clássico San-São agita os gramados do Campeonato Paulista Feminino 2021. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, 1º de novembro, a partir das 17h, na Arena Barueri. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na rede de canais de operadora por assinatura.

Depois vencer a partida de ida por 1 a 0, o time são-paulino tem a vantagem para o confronto de volta. As meninas do Tricolor jogam pelo empate para garantirem a vaga à final, enquanto o Peixe precisa vencer. Vitória das meninas santistas por um gol leva a disputa para os pênaltis. Por dois gols ou mais classificam o time da baixada

São Paulo x Santos – 1 de novembro, às 17 horas – Arena do Barueri (SporTV)

Quando será a final do Campeonato Paulista Feminino?

Assim como na semifinal, a decisão do título do Campeonato Paulista Feminino 2021 será realizado em partidas de ida e volta. De acordo com o planejamento do Estadual, a previsão é que os confrontos ocorram em dois domingos, dias 21 de novembro de 2021 e 5 de dezembro de 2021.

