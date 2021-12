Sassuolo x Napoli: onde vai passar o jogo de hoje e horário (01/12)

Pela décima quinta rodada, as equipes de Sassuolo x Napoli entram em campo pelo Campeonato Italiano nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) jogando no Stadio Città del Tricolore. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Sassuolo x Napoli: O confronto entre Sassuolo e Napoli terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Città del Tricolore, cidade de Régio da Emília, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Sassuolo entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária na bagagem depois de vencer o Milan na última rodada do Campeonato Italiano. Por isso, em décimo segundo lugar com 18 pontos, precisa colocar os seus melhores jogadores para jogar e contar também com o apoio da torcida em seu favor neste momento decisivo. Por fim, contabiliza cinco vitórias, três empates e seis derrotas.

Enquanto isso, o Napoli segue em primeiro lugar do Campeonato Italiano com 35 pontos, ou seja, tem a oportunidade de aumentar a sua vantagem com o segundo colocado da tabela se faturar o triunfo em seu favor nesta quarta-feira. Pela temporada, os napolitanos tem onze vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalações de Sassuolo x Napoli:

Pedro Obiang, Djuricic e Boga estão indisponíveis para o confronto de hoje já que não aparecem na convocação oficial do clube.

Do outro lado, o Napoli não poderá contar somente com Anguissa e Osimhen, lesionados.

SASSUOLO: Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Ayhan, Muldur; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Scamacca, Berardi, Raspadori

NAPOLI: Ospina; Rrahmani, Di Lorenzo, Koulibaly, Mário Rui; Lobotka, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens

