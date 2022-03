Sassuolo x Spezia: onde assistir o Campeonato Italiano hoje (18/03)

Sassuolo x Spezia entram em campo nesta sexta-feira (18/03), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano de 2022, a partir das 14h45, no Mapei Stadium, em Régio da Emília. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O elenco do Sassuolo empatou com o Salernitana na rodada passada, enquanto o Spezia venceu o Cagliari jogando em casa pela competição italiana.

Onde assistir Sassuolo x Spezia

A partida entre Sassuolo e Spezia vai passar hoje ao vivo no serviço de streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Sassuolo x Spezia

O elenco do Sassuolo permanece em décimo lugar com 40 pontos depois de levar dez vitórias, dez empates e nove derrotas no Campeonato Italiano. Nas últimas rodadas o time conseguiu bons resultados e conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas não o necessário para atingir a parte de cima da tabela.

Provável Sassuolo: Consigli; Ferrari, Chiriches, Muldur, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi, Traoré, Berardi; Scamacca, Grégoire Defrel

Enquanto isso, o time do Spezia conseguiu vencer depois de permanecer quatro rodadas sem pontuar. Agora, em décimo quinto lugar com 29 pontos, o grupo contabiliza oito vitórias, cinco empates e dezesseis jogos perdidos, buscando se afastar da zona de rebaixamento para permanecer mais um ano na elite.

Provável Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Verde, Gyasi, Agudelo

Último jogo Sassuolo x Spezia

As equipes de Sassuolo e Spezia se enfrentam pela última vez em 5 de dezembro de 2021, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano pela temporada atual.

No resultado final, 2 x 2 no placar com um ponto somado para ambos os times. Manaj e Gyasi marcaram para o Spezia, enquanto Raspadori fez os dois tentos do Sassuolo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Pela 30ª rodada, dez partidas vão acontecer neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo com transmissão ao vivo.

Sassuolo x Spezia – 14h45

Genoa x Torino – 17h

Napoli x Udinese – 11h (Sábado, 19/03)

Inter de Milão x Fiorentina – 14h (Sábado, 19/03)

Cagliari x Milan – 16h45 (Sábado, 19/03)

Venezia x Sampdoria – 08h30 (Domingo, 20/03)

Juventus x Salernitana – 11h (Domingo, 20/03)

Empoli x Venezia – 11h (Domingo, 20/03)

Roma x Lazio – 14h (Domingo, 20/03)

Bologna x Atalanta – 16h45 (Domingo, 20/03)

