SBT? Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje (12/3)

Nesta quarta-feira, 12 de março, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam às 17h (horário da Argentina), no Estádio Metropolitano da capital da Espanha, com o árbitro Szymon Marciniak, na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024-2025. Eles darão continuidade a uma série que está em 2 a 1 a favor dos merengues, graças à vitória no jogo de ida, no Estádio Santiago Bernabéu.

Onde assistir o jogo do Real Madrid e Atlético de Madri

A revanche será transmitida ao vivo pela Max, streaming que pode ser assistido online. O jogo do Real Madrid e Atlético de Madri começa às 17h e não terá transmissão do SBT.

O time que vencer a eliminatória avança para as quartas de final e enfrenta o vencedor do PSV e do Arsenal (jogando simultaneamente). No jogo de ida, a equipe inglesa triunfou por 7 a 1 e, salvo alguma catástrofe esportiva, se classificará para as quartas de final.

O histórico do clube em competições da UEFA inclui 11 partidas, com seis vitórias do Real Madrid, três do Atlético de Madrid e dois empates. Especificamente na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid eliminou o time de Simeone nas semifinais de 2017 e nas quartas de final de 2015, e também os derrotou nas finais de 2014 e 2016. Nesse contexto, o Atlético de Madrid quer evitar outra eliminação no cenário continental.

Possíveis formações

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Robin Le Normand ou Clément Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Samu Lino; Julian Alvarez, Antoine Griezmann. Treinador: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Asencio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti.

