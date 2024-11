Sem Neymar? Onde assistir o jogo do Al Hilal hoje e horário (26/11/24)

Al Hilal volta a campo nesta terça-feira, 26 de novembro de 2024, para mais um desafio pela 5ª rodada da Liga dos Campeões Asiática. A partida contra o Al-Sadd começa às 13h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo para o Brasil.

Onde assistir ao jogo do Al Hilal hoje?

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o jogo do Al Hilal ao vivo neste 26 de novembro pelo canal da TV fechada ESPN 4 e plataforma da Disney+, que tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões Asiática no Brasil. O serviço de streaming está disponível para assinantes e oferece qualidade de imagem e comentários especializados para que os fãs não percam nenhum detalhe.

Para assistir, basta acessar o aplicativo ou site do Disney+ no horário de partida e procurar pelo evento esportivo na seção de detalhes ao vivo. Caso você ainda não seja assinante, é possível navegar na plataforma e garantir o acesso ao conteúdo exclusivo.

Neymar joga hoje? Escalação

Provável escalação do Al-Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Ali Albulayhi e Renan Lodi; Mohamed Kanno e Milinkovic-Savic; Al-Qahtani, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari; Aleksander Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Provável escalação do Al-Sadd: Aissa Barsham; Tarek Salman, Boualem Khoukhi, Romain Saiss e Mohammed Waad; Youcef Atal, Mohamed Camara e Mostafa Mashaal; Cristo González e Akram Afif; Yusuf Abdurisag. Técnico: Félix Torres.

Liga dos Campeões Ásia

A Liga dos Campeões da AFC 2024/2025 está em pleno andamento, apresentando um formato reformulado que visa aumentar a competitividade e o engajamento dos clubes asiáticos. Nesta temporada, a competição foi dividida em duas regiões: Leste e Oeste, cada uma composta por 12 equipes.

Até 25 de novembro de 2024, a fase de liga está em andamento, com várias partidas já realizadas. Equipes como Al Hilal , Al Nassr e Ulsan Hyundai têm se destacado em suas respectivas regiões. A classificação atual pode ser detalhada em detalhes no Flashscore .

Nos próximos dias, confrontos importantes estão agendados, incluindo partidas como Al-Ain vs. Al-Ahli e Al-Gharafa vs. Esses jogos são cruciais para a definição dos classificados para as fases eliminatórias. No Brasil, os jogos da Liga dos Campeões da AFC são transmitidos pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+ . Para mais detalhes sobre horários e especificações, consulte a programação local.

Jogadores como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Neymar (Al-Hilal) atraíram a atenção global. No entanto, devido a uma lesão, Neymar não participou das últimas partidas e sua volta aos gramados ainda não foi confirmada.

