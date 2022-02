Sergipe x Lagarto: onde vai passar e horário do jogo hoje – 26/02

As equipes de Sergipe x Lagarto entram em campo, no Estádio Batistão, em Aracaju, neste sábado, 26/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Sergipano. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Sergipe x Lagarto:

A partida entre Sergipe e Lagarto vai passar no canal Record (Sergipe) de graça e no canal do Youtube, a partir das 16h pelo horário de Brasília.

A afiliada da Record, Atalaia em Sergipe, vai transmitir a partida do Campeonato Sergipano de graça somente para o estado. Já o canal da emissora no Youtube vai retransmitir com imagens também de maneira gratuita.

Data: 26/02/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: não informado

Local: Estádio Batistão, em Aracaju

Transmissão: Record Atalaia e Youtube

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Sergipe entra em campo pelo Campeonato Sergipano neste sábado depois de tomar uma goleada do Cruzeiro durante a semana pela primeira fase da Copa do Brasil. O time ocupa o grupo A em segundo lugar com 8 pontos, ou seja, disputou quatro partidas e venceu somente duas, empatando as outras.

Enquanto isso, o time do Lagarto também foi desclassificado da Copa do Brasil na última semana depois de empatar com o Figueirense. Por isso, promete fazer bonito na partida deste sábado no torneio estadual. Pelo grupo B, está em segundo lugar com 10 pontos, tendo três vitórias, um empate e outra derrota.

Escalação de Sergipe e Lagarto

Sergipe: João Gabriel; Marcio Lima, Lazarini, Wendel, Mateus Silva; Gilmar, Hiago, Aragão, Matheus de Paula; Doda, Kaio

Lagarto: Thiago Passos; Guilherme, Itallo, Cristiano, Márcio; Zé Wilson, William, Juliano; Tiquinho, Luan Silva, Gabriel Duarte

Confira o último jogo do Sergipe.

