Série A: onde assistir Lazio x Verona ao vivo, horário e escalações (21/05)

Equipes apenas cumprem tabela neste sábado, 21 de maio, pela última rodada do Campeonato Italiano

Pela última rodada do Campeonato Italiano na temporada, as equipes de Lazio e Verona se enfrentam neste sábado, 21 de maio, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Lazio x Verona hoje.

Onde assistir Lazio x Verona ao vivo?

O jogo entre Lazio e Verona hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Disponível apenas de maneira online, o serviço de streaming Star + é o grande responsável por exibir as emoções do confronto na última rodada do Campeonato Italiano.

A plataforma está disponível para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Lazio x Verona hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma

Arbitragem: Andrea Colombo

Onde assistir: Star +

Lazio e Verona no Campeonato Italiano

Após empatar com a Juventus no último fim de semana, a equipe da Lazio se garantiu na Liga Europa da próxima temporada. Em 5º lugar na tabela com 63 pontos, a equipe não pode mais perder o seu espaço na zona de classificação e, por esse motivo, apenas briga pelos três pontos para se manter na posição.

Do outro lado, o Verona também cumpre tabela neste sábado já que, na 9ª posição com 52 pontos, não pode mais ser rebaixado como também não briga por vagas em torneios internacionais. Dessa maneira, também não tem como trocar de posição como subir de lugar na classificação, buscando apenas encerrar a temporada de forma positiva.

Escalação da Lazio: Strakosha; Marusic, Acerbi, Patric, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Cabral e Felipe Anderson. Técnico: Maurizio Sarri

Escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Illic, Lazovic; Lasagna, Caprari e Simeone. Técnico; Igor Tudor

O último jogo entre Lazio e Verona aconteceu em 24 de outubro de 2021, na temporada atual, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

Por 4 x 1, o time do Verona levou a melhor e surpreendeu os torcedores de ambos os clubes. Os gols foram de Simeone, os quatro. Já Immobile descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Jogos da última rodada do Campeonato Italiano

Chegou a hora de descobrir quem será o campeão italiano na temporada de 2022. Foram 37 rodadas com grandes disputas e rivalidade em campo, além de destaques para todos os times na competição.

Além do grande campeão, os torcedores também vão saber quem sobe e desce de divisão, além dos classificados para as competições internacionais.

Acompanhe a seguir todos os jogos do futebol italiano neste fim de semana, pela última rodada.

Torino x Roma

Genoa x Bologna – 12h15

Fiorentina x Juventus – 15h45

Atalanta x Empoli – 15h45

Lazio x Verona – 15h45

Spezia x Napoli – Domingo – 07h30

Inter de Milão x Sampdoria – Domingo – 13h

Sassuolo x Milan – Domingo – 13h

Venezia x Cagliari – Domingo – 16h

Salernitana x Udinese – Domingo, 22/05 – 16h

Acompanhe as últimas notícias do Campeonato Italiano no DCI.