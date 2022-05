Resultado da Liga Europa 2022: Eintracht Frankfurt é campeão

O Eintracht Frankfurt é o campeão da Liga Europa de 2022. Nesta quarta-feira, 18 de maio, o time alemão venceu o Rangers por 1 (5 x 4) 1, após disputa de pênaltis, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha, pela final da competição, confirmando o seu segundo título na história. Confira a seguir como foi o jogo e o resultado da Liga Europa 2022.

Resultado da final da Liga Europa 2022

O Eintracht Frankfurt é campeão da Liga Europa de 2022. Em jogo nesta quarta-feira, 18/05, em Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, contra o Rangers, as Águias levantaram o segundo troféu na história da competição sob o placar de 1 (5 x 4) 1.

O time campeão do Eintracht Frankfurt, comandado pelo técnico Oliver Glasner, foi para campo com: Kevin Trapp; Touré, Lucas Melo, N’Dicka; Kostic, Sow, Rode, Knauff; Lindstrom, Kamada e Maury.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA LIGA EUROPA 2022

Clima quente em Sevilla para a grande final da Liga Europa na temporada. Com presença total das duas torcidas, os times se preparam para entrar em campo e disputar o troféu da competição da UEFA.

O Frankfurt, que já conquistou o título em 1980, foi quem saiu primeiro para o ataque com Kamada aos 11 minutos do primeiro tempo. O jogador do time alemão tentou, mas o goleiro McGregor impediu no mesmo instante o ataque do japonês. Ao aproveitar a bola em rebote, Sow também tentou abrir o placar, mas sem sucesso.

Knauff, Borré e Kamada seguiram pressionando os adversários até a metade da primeira etapa, mas nada parecia funcionar, principalmente porque as defesas do goleiro McGregor foram impecáveis.

O Rangers só ganhou força a partir dos 20 minutos, Aribo teve a primeira boa oportunidade.

Aos 30 minutos, Kostic teve duas oportunidades seguidas. Primeiro, mandou a bola por cima do travessão e depois acertou a bola ao lado do gol.

No finalzinho da partida, o jogo pareceu mais equilibrado, mas nenhum dos times em campo pela final da Liga Europa mostrava-se 100% ofensivo. Lundstram levou perigo nos minutos finais, mas o goleiro Kevin Trapp impediu a ação do volante.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA LIGA EUROPA 2022

Os jogadores voltaram do intervalo dispostos a garantir o título da Liga Europa. Assim como foi o primeiro tempo, o Frankfurt abriu a partida pressionando os adversários. Lindstrom, Tuta e Borré mostraram boas oportunidades,

A resposta do Rangers saiu com Kent, pela direita ao goleiro Trapp. Aos 11 minutos, Kevin Trapp deu chutão para o lado dos alemães. A bola, entretanto, acabou ficando com os escoceses. Aribo aproveitou e se mandou para o ataque e, sozinho, acertou em cheio as redes do Frankfurt.

Neste mesmo instante, a torcida alemã se calou e mostrou a tensão sob o placar da final. Em campo, os jogadores não pararam de buscar o jogo em nenhum momento.

Aos 21, Kamada teve boa oportunidade, mandando por cima do travessão para o perigo ao goleiro McGregor. Tudo corria bem, até que, de tanto pressionar, o Frankfurt conseguiu o empate. Borré recebeu de Kostic e, entre dois marcadores, marcou o primeiro aos alemães.

O segundo tempo seguiu equilibrado, com as duas equipes chegando mas sem sucesso. A melhor oportunidade saiu para o Frankfurt nos acréscimos, com o goleiro McGregor salvando o Rangers.

PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO NA FINAL DA LIGA EUROPA 2022

Diferente dos dois tempos normais, o Rangers começou melhor na primeira etapa da prorrogação. Arfield mandou por cima do goleiro Trapp, enquanto Borré desperdiçou aos 5 minutos em resposta aos rivais.

Com 90 minutos em campo, não demorou para os jogadores mostrarem cansados no início da prorrogação. Aos 8 minutos, o Rangers chegou bem mas deixou a bola escapar dos pés. Já Knauff, em contra-ataque, disparou no campo e chegou até até o outro lado, mas acabou atrapalhado por Bassey, mandando a bola para longe.

Os dois elencos mostraram certo equilíbrio até aqui,

SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO NA FINAL DA LIGA EUROPA 2022

O Rangers começou bem o segundo tempo, com oportunidade de Barisic. Entretanto, Trapp deteve o chute do lateral. O Frankfurt respondeu com Hrustic em chute de pé esquerdo.

A equipe alemã mostrava o lado ofensivo, mas nada que surpreendesse o goleiro McGregor. Mais uma vez, Hrustic apareceu em contra-ataque, mas no meio do caminho Kamada caiu e paralisou a jogada ao time alemão.

Próximo dos 10 minutos, Jokic arremessou em chute de pé direito de longe, pegando o goleiro McGregor desprevenido. Nada feito para os alemães. Até os minutos finais, a prorrogação em seu segundo tempo foi ficando cada vez mais devagar, com os jogadores tendo cansaço extremo.

Roofe, que acabara de deixar o banco, lançou a bola de longe para Kent que, na pequena área com Kevin Trapp, viu o goleiro alemão impedir totalmente a possibilidade de gol.

Aos 15 minutos, Jakic fez falta e Tavernier se preparou para bater. Na cobrança, acertou o canto esquerdo mas Trapp pegou a bola. Fim de papo, pênaltis.

PENALTIS DA FINAL DA LIGA EUROPA 2022

Tavernier foi o primeiro a bater o pênalti, acertando as redes. Lenz também acertou, deixando tudo igual nos pênaltis.

Depois, Davis fez o segundo do Rangers. Hrustic, ao Frankfurt, empatou em 2 x 2.

Sem titubear, Arfield fez o terceiro para o Rangers. Kamada também acertou em cheio as redes do goleiro McGregor, em 3 x 2.

Aaron Ramsey, entretanto, bateu o pênalti e viu Kevin Trapp defender. Kostic respondeu, deixando 3 x 4 para o Frankfurt.

Sem desisti, Roofe bateu preciso e acertou o canto. Já Borré acertou as redes, marcando o gol do título, deixando em 5 x 4 o placar. Este é o segundo título do Eintracht Frankfurt.

Quais são os campeões da Europa League?

Vinte e oito equipes já consagraram-se campeões da Liga Europa. O maior campeão é o Sevilla, com seis títulos conquistado em toda a história.

Em segundo lugar estão empatados Inter de Milão, Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid, com três títulos cada um.

Confira todos os campeões da Liga Europa na história.

Sevilla – 6 títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020)

Inter de Milão – 3 títulos (1991, 1994 e 1998)

Juventus – 3 títulos (1977, 1990 e 1993)

Liverpool – 3 títulos (1973, 1976 e 2001)

Atlético de Madrid – 3 títulos (2010, 2012 e 2018)

Eintracht Frankfurt – 2 títulos (1980 e 2022)

Borussia Mönchengladbach – 2 títulos (1975 e 1979)

Tottenham – 2 títulos (1972 e 1984)

Real Madrid – 2 títulos (1985 e 1986)

IFK Göteborg – 2 títulos (1982 e 1987)

Parma – 2 títulos (1995 e 1999)

Feyenoord – 2 títulos (1974 e 2002)

Porto – 2 títulos (2003 e 2011)

Chelsea – 2 títulos (2013 e 2019)

Villarreal – 1 título (2021)

Manchester United – 1 título (2017)

Shakhtar Donetsk – 1 título (2009)

Zenit – 1 título (2008)

Valencia – 1 título (2004)

CSKA Moscow – 1 título (2005)

Anderlecht – 1 título (1983)

Ajax – 1 título (1992)

Galatasaray – 1 título (2000)

Ipswith Town – 1 título (1981)

Bayer Leverkusen – 1 título (1988)

Napoli – 1 título (1989)

Schalke 04 – 1 título (1997)

Bayern de Munique – 1 título (1996)

Quanto ganha o campeão da Europa League 2022?

Além de conquistar o título da Liga Europa na temporada 2021/22, o campeão também garante o belíssimo troféu de prata, concedido pela UEFA, e uma vaga na fase de grupos da Champions da próxima temporada.

Com 65 cm de altura e o peso de 15 kg, a taça da Liga Europa é feita de prata sob um pedestal de mármore amarelo, projetada por Bertoni, em Milão. Na parte de baixo do troféu, o desenho de jogadores segurando a taça com o emblema da UEFA.

Após a final, o time campeão e o segundo colocado ganham medalhas de ouro e prata, distribuídas aos jogadores, técnicos, diretoria e staff.

Mas, além de garantir o título, a taça e a vaga na Champions, o vencedor também leva para casa uma bela quantia em dinheiro de £ 7,8 milhões, ou 48 mil reais na cotação atual do real. O vice leva 25 mil.

+ Quanto ganha o campeão da Liga Europa 2022?