Onde assistir Torino x Roma ao vivo, horário e escalações hoje (20/05)

Confira onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @OfficialASRoma

A equipe da Roma cumpre o último compromisso na temporada antes da final da Conference League. O elenco comandado por José Mourinho enfrenta o Torino nesta sexta-feira, 20 de maio, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, pela última rodada do Campeonato Italiano. Confira onde assistir Torino x Roma hoje ao vivo.

Onde assistir Torino x Roma ao vivo?

O jogo do Torino e Roma hoje vai passar ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com divulgação exclusiva, o canal da ESPN é responsável pelos direitos de tarnsmissão do Campeonato Italiano na temporada. Nesta sexta, o confronto da última rodada será exibido para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é através do Star +, serviço de streaming, também acessível somente para os assinantes. A plataforma está disponível para celular, tablets, computador e até na smart TV por R$32,90.

Informações do jogo Torino x Roma hoje:

Data: 20/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Torino e Roma no Campeonato Italiano

Sem chances de rebaixamento e também de se classificar para competições internacionais, o Torino apenas cumpre tabela nesta sexta-feira, pela última rodada do Campeonato Italiano. Por esse motivo, a equipe da casa promete cumprir a última etapa da temporada para fechar com chave de ouro a sua campanha.

Enquanto se prepara para disputar o título da Conference League diante do Feyenoord, a Roma vai disputar a vaga para a Liga Europa da próxima temporada nesta sexta-feira. O grupo de José Mourinho precisa da vitória já que está em 6º lugar com 60 pontos. Se perder ou empatar, aí torce por tropeço da Fiorentina e Atalanta.

Escalação do Torino: Berisha; Ricardo Rodríguez, David Zima, Izzo; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Aina; Praet, Brekalo e Andrea Belotti. Técnico: Ivan Jurić

Escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Veretout, Maitland-Niles, Sérgio Oliveira, Spinazzola; Pellegrini, Abraham e Eldor Shomurodov. Técnico: José Mourinho

Último jogo de Torino x Roma

A última vez que as equipes de Torino e Roma se enfrentaram foi em 28 de novembro de 2021, pela temporada atual, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.

Por 1 x 0, o elenco da Roma venceu o adversário com gol de Abraham, conquistando os três pontos.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois times.