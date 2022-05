Série A: onde assistir Spezia x Napoli ao vivo hoje e horário (22/05)

Pela última rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Spezia e Napoli se enfrentam a partir das 07h30 (Horário de Brasília), no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, neste domingo, em 22 de maio de 2022. Para não perder nenhuma emoção, saiba onde assistir Spezia x Napoli ao vivo hoje.

Onde assistir Spezia x Napoli ao vivo?

O jogo entre Spezia e Napoli hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 07h30, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o serviço de streaming Star +, sob responsabilidade do grupo Disney, é o único meio do torcedor acompanhar o jogo neste domingo pelo Campeonato Italiano.

O usuário deve acessar a plataforma através do celular, tablet, computador ou até na smart TV através do seu login e senha. Para conhecer os pacotes, acesse o site oficial (www.starplus.com) e faça o seu cadastro.

Informações do jogo Spezia x Napoli hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 07h30 (Horário de Brasília)

Local: Stadio Alberto Picco, em La Spezia

Arbitragem: Matteo Marchetti

Onde assistir: Star +

Spezia e Napoli no Campeonato Italiano:

Depois de escapar do rebaixamento, o Spezia está oficialmente confirmado para a próxima temporada da elite do Campeonato Italiano. O elenco garantiu até aqui com 36 pontos na 16ª posição, contabilizando dez vitórias, seis empates e vinte e uma derrotas. Hoje, cumpre tabela apenas.

Do outro lado, o Napoli também só cumpre tabela na última rodada do torneio italiano. O grupo napolitano, que chegou a ser o favorito ao título, perdeu a mão no desempenho na reta final e, por isso, só garantiu-se com a vaga até a Champions ocupando a 3ª posição com 76 pontos.

Escalação do Spezia: Provedel; Nikolaou, Reca, Erlic, Ferrer; Sala, Maggiore, Antiste, Kovalenko, Verde; Manaj. Técnico; Thiago Motta

Escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Politano; Mertens, Osimhein e Insigne. Técnico: Luciano Spalletti

Último jogo de Spezia x Napoli:

A última vez que as equipes de Spezia e Napoli se enfrentaram aconteceu em 22 de dezembro de 2021, pela temporada atual, na 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Pelo placar de 1×0, o time do Spezia levou a melhor com gol de Juan Jesus, contra.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.