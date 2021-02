Sevilla x Huesca: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (13/02)

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Sevilla e Huesca se enfrentam neste sábado (13), às 12h15, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Enquanto uma equipe busca a liderança, o outro precisa somar pontos para escapar da lanterna. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sevilla x Huesca: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 12h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sevilla x Huesca

Óscar Rodríguez conseguiu se recuperar e segue treinando com o grupo. Enquanto isso, Acuña, Navas e Ocampos seguem indisponíveis no plantel.

Possível Sevilla: Bono; Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Torres, Gudelj, Jordan; En-Nesyri, Suso, Gomez.

A equipe do Huesca não possui novas baixas no elenco e, por isso, deve entrar com o mesmo time titular do último confronto.

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Silva, Siovas; Pablo Maffeo, Doumbia, Rico, Seoane, Galan; Okazaki, Rafa Mir.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Granada x Atlético de Madrid – 10h

Eibar x Real Valladolid –14h30

Barcelona x Alavés – 17h

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 10h

Real Madrid x Valencia – Domingo – 12h15

Levante x Osasuna – Domingo – 14h30

Villarreal x Betis – Domingo – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Sevilla está em 4º lugar com quarenta e dois pontos. Se vencer o jogo de hoje, termina a rodada em terceiro lugar com quarenta e cinco. Mas, para isso acontecer, precisa contar com um tropeço do Barcelona. Dessa maneira, tem treze vitórias, três empates e cinco derrotas. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Por outro lado, o Huesca é o lanterna do Campeonato Espanhol com apenas dezesseis pontos. Portanto garantindo os três pontos hoje, pula somente uma posição, ou seja, continua na zona de rebaixamento. Ao todo, venceu dois jogos, empatou dez e perdeu também dez.