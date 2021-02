Sporting x Benfica: onde assistir e escalações do clássico (01/02)

Sporting e Benfica protagonizam nesta segunda-feira (01), às 18h30, o clássico português da cidade de Lisboa no Estádio de Alvalade, pela décima sexta rodada do Campeonato Português. Brigando na parte de cima da tabela, o time anfitrião tem a chance de aumentar a vantagem na ponta. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Sporting x Benfica: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 18h30 (Horário de Brasília).

+ Arsenal x Benfica: o que esperar do confronto pela Liga Europa (dci.com.br)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Sporting x Benfica

Ao time do Sporting, o principal desfalque é João Palhinha. Por isso, é provável que o time titular seja o mesmo das rodadas anteriores, sem muitas mudanças.

Possível Sporting: Adán; Feddal, Coates, Neto; Mendes, Mario, Porro, Nunes; Cabral, Gonçalves, Sporar.

Jorge Jesus, técnico do Benfica, testou positivo para covid-19 e por isso não estará no banco da equipe nesta segunda. André Almeida segue fora por lesão, enquanto Everton, Helton, Odysseas, Otamendi e Nuno Tavares continuam fora também por covid-19.

Possível Benfica: Svilar; Gilberto, Jardel, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Taarabt, Rafa; Seferovic, Ñunez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima sexta rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Nacional 2 x 1 Famalicão

Tondela 2 x 0 Farense

Portimonense 1 x 2 Boavista

Vitória SC 1 x 0 Marítimo

Santa Clara x Belenenses – 14h

Moreirense x Braga – 16h45

Porto x Rio Ave – 16h

Gil Vicente x P. Ferreira – Terça-feira – 17h15

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Sporting está em primeiro lugar com folga no Campeonato Português tendo trinta e nove pontos. Ambas as equipes brigam pela ponta da tabela, portanto é inegavelmente importante que o time anfitrião ganhe o confronto de hoje. Dessa maneira, possui doze vitórias, três empates e nenhuma derrota.

O Benfica aparece em terceiro lugar da classificação com trinta e três. Com seis a menos, o time comandado por Jorge Jesus precisa dos três pontos para diminuir a vantagem do líder e, assim, continuar na luta para chegar até o topo da tabela. Por fim, enfrenta o Arsenal na Liga Europa.