Stoke City x Watford: onde assistir e escalações do jogo (22/01)

Stoke City e Watford se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 16h45, pela 26ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Inglês, no Britannia Stadium. Se vencer o confronto de hoje, equipe do Watford diminui a diferença com o líder Norwich. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Stoke City x Watford: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Stoke City x Watford

Ao Stoke, é provável que o técnico Michael Andrew repita a escalação da última partida, já que não possui nenhuma nova baixa no elenco.

Provável Stoke: Bursik; Collins, Souttar, Batth; Cousins, Matondo, Obi Mikel, Thompson, Rhys Norrington-Davies; Brown, Powell.

Alguns jogadores não viajaram com o restante do plantel. Com uma lesão no dedo, o goleiro Ben Foster não pode jogar e por isso segue como baixa. Ademais, Christian Kabasele, Domingos Quina, Stipe Perica, Isaac Success e Tom Dele-Bashiru também não estão disponíveis.

Provável Watford: Bachamann; Kiko Femenía, Ekong, Sierralta, Masina; Sarr, Cleverley, Hughes, Sema; Deeney, Gray.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros quatro jogos também acontecem durante a semana pela décima oitava rodada da Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

QPR x Derby County – Sábado – 12h

Preston x Reading – Domingo – 09h30

Middlesbrough x Blackburn Rovers – Domingo – 12h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Stoke aparece em 8ª posição com trinta e sete pontos. Dessa maneira, possui nove vitórias, dez empates e seis derrotas. Se garantir os três pontos no jogo de hoje, pula uma posição na tabela, com quarenta. Mas se quiser voltar para a elite do futebol inglês, tem um longo caminho. Pela Copa da Inglaterra, foi eliminado na última fase pelo Leicester.

Enquanto isso, o Watford figura na parte de cima da classificação, em 4º. Ao todo, possui quarenta e três pontos, ou seja, venceu doze jogos, empatou sete e perdeu cinco. Tem a oportunidade de terminar a sexta-feira em terceiro lugar se vencer hoje. Por fim, foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Manchester United.