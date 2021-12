Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir de graça e horário (14/12)

Abrindo a décima sexta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Stuttgart x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 14/12, com a bola rolando às 14h30 (horário de Brasília), jogando na Mercedes-Benz Arena. Com transmissão de graça no aplicativo, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Stuttgart x Bayern de Munique: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Arena, cidade de Stuttgart, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima quinta posição do Campeonato Alemão, o Stuttgart contabiliza 17 pontos depois de vencer quatro jogos, empatar outros cinco e perder seis. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, consegue se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, principal objetivo do elenco neste momento, esperando contar com a força da torcida em casa.

Enquanto isso, o Bayern de Munique segue tranquilo em primeiro lugar com 37 pontos, isto é, tem a diferença em seis pontos diante do segundo colocado, o Borussia Dortmund. Com doze jogos vencidos, um empate e duas derrotas, os bávaros são os favoritos no confronto desta terça, enquanto buscam aumentar a vantagem.

Escalações de Stuttgart e Bayern de Munique:

O técnico dos anfitriões, Pellegrino Matarazzo, tem uma extensa lista de desfalques por lesões, começando com Bredlow, Kalajdzic, Massimo, Millot, Nartey, Sankoh, Sosa e Thommy.

Do outro lado, Julian Nagelsmann sofre com as baixas de Choupo-Moting, Kimmich, Sarr e Stanisic.

Stuttgart: Müller; Mavropanos, Ito, Kempf; Karazor, Stenzel, Endo, Mangala, Coulibaly; Förster, Marmoush

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Davies; Nianzou, Musiala, Sané; Gnabry, Müller Lewandowski

