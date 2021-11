Stuttgart x Mainz: onde assistir ao jogo, horário e escalações (26/11)

Abrindo a décima terceira rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Stuttgart x Mainz se enfrentam nesta sexta-feira, 26/11, a partir das 16h30 (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Stuttgart x Mainz: O jogo do Stuttgart e Mainz terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Arena, cidade de Stuttgart, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Depois de ser derrotado pelo Borussia Dortmund na última rodada, o Stuttgart entra em campo nesta sexta-feira pronto para dar a volta por cima, principalmente porque ocupa a décima sexta posição, ou seja, está na zona de rebaixamento com 10 pontos. No Campeonato Alemão, venceu duas partidas, empatou quatro e perdeu outras seis, precisando seja como for do resultado em seu favor.

Enquanto isso, o Mainz aparece em oitavo lugar com 18 pontos, contabilizando cinco triunfos, três empates e quatro jogos em que perdeu. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo para levar para a sua casa os três pontos de qualquer modo, com o objetivo de alcançar o topo da tabela.

Escalações de Stuttgart x Mainz:

Os anfitriões não poderão contar com Coulibaly, suspenso, e Kalajdzic, Millot e Thommy por estarem lesionados.

Já os visitantes não tem Bell, também suspenso, enquanto Kohr, Lucoqui e St. Juste seguem os seus trabalhos de recuperação no departamento médico.

STUTTGART: Müller; Mavropanos, Anton, Ito; Karazor, Massimo, Endo, Mangala, Sosa; Förster, Marmoush

MAINZ: Zentner; Nemeth, Hack, Niakhate; Widmer, Lee, Barreiro, Boetius, Martin; Onisiwo, Burkardt

