Sul-Americana: onde assistir o jogo do Cuiabá x Racing e horário hoje

No primeiro jogo entre as equipes o Racing levou a melhor por 2 a 0 jogando em casa; equipe argentina pode assumir a liderança se vencer e o Melgar perder na rodada

Buscando a recuperação na fase de grupos da Sul-Americana, o Cuiabá recebe o Racing nesta terça-feira em busca dos três pontos, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, pela quarta rodada do grupo B. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Cuiabá hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje ao vivo?

O jogo do Cuiabá hoje vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Disponível para todos os estados do Brasil, o canal exclusiva da Conmebol TV transmite o jogo da Sul-Americana nesta terça-feira. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas usuários da TV paga é que podem assistir.

Se você ainda não é assinante, deve entrar em contato com a sua operadora. Se preferir, pode assistir de maneira online no aplicativo Now, Sky Play ou então DirecTV GO.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Conmebol TV

Prováveis escalações de Cuiabá x Racing hoje

Escalação de Cuiabá: Walter; Joaquim, João Victor, Paulão, Igor; Rafael Gava, Rivas, Alesson, Rodriguinho; Marquinhos e Elton. Técnico: Pintado

Escalação de Racing: Gastón Gómez; Mena, Insúa, Sigali, Mura; Moreno, Leonel Miranda, Cardona; Rojas, Domínguez e Correa. Técnico: Fernando Gago

Cuiabá e Racing na Copa Sul-Americana

Depois de empatar com o River do Uruguai na última rodada, o Cuiabá volta aos gramados para disputar a fase de grupos na Sul-Americana nesta terça-feira. Ocupando a terceira posição com 3 pontos, o elenco brasileiro precisa da vitória em casa para continuar na disputa, além de torcer por tropeço no outro confronto do grupo B. Ao todo, contabiliza uma vitória e duas derrotas na edição.

Do outro lado, o Racing tem chances maiores de se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Isso porque está na vice-liderança com 6 pontos, empatado com o Melgar. Na rodada passada, o time perdeu para o clube do Peru, mas ainda consegue destronar o adversário se garantir os três pontos no confronto de hoje e o rival perder.

Confira como foi o último jogo entre os times.