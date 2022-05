Sul-Americana: onde assistir Racing x Melgar ao vivo e horário (18/05)

Valendo a liderança do grupo B na Copa Sul-Americana, Racing e Melgar se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, na Argentina, em partida válida pela quinta rodada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Racing x Melgar ao vivo.

Onde assistir Racing x Melgar ao vivo hoje?

O jogo do Racing e Melgar hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a emissora da Conmebol TV está disponível somente nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e a DirecTV GO. Para ter acesso, o torcedor deve entrar em contato com a empresa e obter sob o valor extra ao fim do mês na mensalidade.

Outra opção é assistir online através dos aplicativos Now, Sky Play e DirecTV GO, seja pelo celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Racing x Melgar hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Racing e Melgar na Copa Sul-Americana em 2022

Em segundo lugar com 9 pontos, o elenco argentino precisa da vitória para assumir a liderança do grupo B na Sul-Americana e consequentemente se garantir com a vantagem na última rodada. Com três vitórias e uma derrota na competição, os anfitriões esperam contar com força total e a ajuda dos torcedores em casa.

Do outro lado, o Melgar também possui os mesmos 9 pontos, contabilizando também a mesma pontuação durante toda a temporada na competição. Por isso, deve buscar os três pontos nesta quarta-feira seja como for se quiser garantir a vantagem e ficar próximo de se classificar até as oitavas de final.

Escalação do Racing: Gómez; Piovi, Insúa, Sigali, Mura; Miranda, Moreno, Alcaraz; Domínguez, Copetti e Chancalay; Técnico: Fernando Gago

Escalação do Melgar: Jorge; Reyna, Galeano, Alec Hugo Deneumostier, Lazo; Orzán, Bordacahar, Arias, Pérez, Iberico; Cuesta. Técnico: Néstor Lorenzo

Último jogo de Racing x Melgar:

Em 27 de abril, as equipes de Racing e Melgar se enfrentaram pela última vez em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana de 2022.

Por 3 x 1, a equipe do Melgar levou a melhor com gols de Iberico, dois, e Bernardo Cuesta. Já Javier Marcelo descontou para os argentinos.

Confira como foi o último jogo entre os times.