Sul-Americana: onde assistir River Plate x Melgar e horário hoje

Equipe uruguaia do River busca os três pontos para se manter no páreo, enquanto o Melgar deve assegurar a liderança

Buscando se manter na liderança do grupo B na Sul-Americana, o Melgar visita o River Plate, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, pela quarta rodada da competição. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir River Plate x Melgar ao vivo.

Onde assistir River Plate x Melgar ao vivo?

O jogo do River Plate e Melgar hoje será transmitido na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da Conmebol só transmite os jogos da Sul-Americana em seu canal disponível em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para acompanhar ao vivo você deve assinar o serviço através de sua operadora, com valor extra na fatura. Se preferir, pode assistir nos aplicativos Now, Sky Play ou DirectTV GO.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai

Onde assistir: Conmebol TV

Prováveis escalações de River Plate x Melgar

Escalação de River Plate: Fabrizio Correa; Aja, Clar, Brunelli, Salaberry, Chopitea; Fonseca, Montiel, De Los Santos, Sosa; López de León. Técnico: Gustavo Díaz

Escalação de Melgar: Cáceda; Ramos, Alec Hugo, Galeano, Reyna; Orzán, Bordacahar, Arias, Pérez, Iberico; Cuesta. Técnico: Néstor Lorenzo

River Plate e Melgar na Copa Sul-Americana em 2022

O time do River Plate do Uruguai aparece na lanterna do grupo B com 3 pontos, ou seja, só venceu uma e perdeu as outras duas partidas que disputou na edição. Por isso, com o apoio da torcida em casa, promete buscar os três pontos para se manter no páreo em busca da única vaga até as oitavas de final.

Vindo de vitória em cima do Racing na última rodada da Sul-Americana, o Melgar precisa dos três pontos nesta terça para garantir a vantagem na liderança do grupo B. Com 2 vitórias e somente 1 derrota, o elenco peruano é o favorito no duelo, mas deve ter cautela em campo. Além disso, também espera um tropeço do time argentino na rodada.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.