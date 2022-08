Sul Americana: qual canal vai passar São Paulo x Ceará hoje (03/08)

Qual canal vai passar São Paulo x Ceará hoje vai ser na Conmebol TV, a partir das 19h15 da noite, no horário de Brasília. Pelo jogo de ida nas quartas de final da Sul-Americana, a partida nesta quarta-feira, 03/08 é no Estádio do Morumbi, na capital paulista, com transmissão ao vivo.

O tricolor venceu o Universidad Católica nas oitavas, enquanto o Ceará ganhou do The Strongest.

O jogo terá transmissão da Conmebol TV, a partir das sete e quinze da noite, pelo horário de Brasília.

Válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, a partida tem transmissão para todos os estados do país através do canal da Conmebol, disponível apenas nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO.

Online, o jogo será retransmitido entre os streamings Now, Sky Play e DirecTV GO, somente para assinantes.

Informações do jogo do São Paulo x Ceará hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Piero Maza

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação de São Paulo x Ceará:

Arboleda, Caio, André Anderson, Luan, Alisson, Patrick, Reinaldo e o goleiro Jandrei

Provável escalação de São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Luizão (Léo Pele), João; Pablo Maia, Talles, Nestor; Igor Gomes, Calleri e Luciano. Técnico: Rogerio Ceni.

Os jogadores Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso e Matheus Peixoto estão indisponíveis por lesões.

Provável escalação de Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Guilherme Castillo, Lima; Vina, Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

Chaveamento Sul Americana 2022 quartas de final

Restam apenas oito equipes nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Entre elas, quatro são brasileiros, com a grande possibilidade de garantir uma final brasileira ou até mesmo com um deles garantidos na busca pelo título da competição secundária da Conmebol.

Cada um dos times venceu o seu confronto nas oitavas de final, garantindo a vaga até as quartas para brigar pelo troféu na temporada de futebol. A partir daí, com o chaveamento definido, as equipes vão disputar mais uma etapa.

De acordo com o chaveamento imposto pela Conmebol, o vencedor entre Deportivo Táchira e Independiente del Valle vai enfrentar na semifinal o Internacional ou Melgar. Do outro lado, o ganhador entre Nacional e Atlético GO joga diante do São Paulo ou Ceará.

Confira os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana em 2022.

Deportivo Táchira x Independiente del Valle

Internacional x Melgar

Nacional x Atlético GO

São Paulo x Ceará

Palpites São Paulo x Ceará

De um lado, um São Paulo que venceu o Universidad Católica com oito gols no agregado, enquanto do outro o Ceará, dono da melhor campanha na fase de grupos.

O confronto desta quarta-feira promete ser completamente equilibrado. Tanto na Sul-Americana como no Brasileirão, os times realizam partidas regulares, brigando no meio da tabela.

Agora, tratando-se de uma partida decisiva na Sul-Americana, ambas as equipes devem entrar em campo completas para enfrentarem o seu grande oponente.

Na última vez que São Paulo e Ceará se enfrentaram, o placar de 2 a 2 foi o resultado, demostrando como a qualidade está presente entre os dois lados. O jogo aconteceu em 28 de maio de 2022, no Brasileirão.

