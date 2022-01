A Supercopa da Espanha reúne os campeões dos principais torneios de futebol na temporada para uma disputa acirrada em busca de descobrir quem é o melhor time no país. No entanto, a dúvida para saber se tem prorrogação ou pênaltis nas semifinais e a grande final fez a busca aumentar. Afinal, a Supercopa da Espanha tem prorrogação?

A Supercopa da Espanha tem prorrogação?

Sim, a Supercopa da Espanha tem prorrogação. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, aí os dois tempos extras serão aplicados em campo para mudar o resultado e descobrir quem será o grande finalista da competição.

No entanto, se o placar continuar igual, aí a disputa de pênaltis serão iniciados para então o vencedor ganhar o direito de disputar a decisão ou quem sabe até levantar a taça da Supercopa.

Como funciona a Supercopa da Espanha?

A competição espanhola reúne o vencedor do Campeonato Espanhol com o campeão da Copa do Rei na temporada para uma partida única em estádio neutro. No entanto, em 2020 quando a pandemia estourou no mundo, as finais dos torneios foram adiadas, o que prejudicou o resultado da Supercopa.

Dessa maneira, a Real Federação Espanhola de Futebol optou por reunir os finalistas da Copa do Rei com o campeão e o vice do Campeonato Espanhol da mesma temporada. Por exemplo, a Supercopa da Espanha em 2022 conta com Atlético de Madrid, o campeão espanhol, e o Real Madrid, vice-campeão, além do Barcelona e Athletic Bilbao, os dois finalistas da Copa do Rei no ano passado.

