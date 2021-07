Tabela da Copa América 2021: veja o calendário do torneio até a final

Após a conclusão da fase de grupos, a Copa América inicia nesta sexta (2) os confrontos de quartas de final. Em jogos únicos, os vencedores de cada partida garantem a vaga na semifinal e, posteriormente, à grande final da competição, marcada para o dia 10. Até lá, sete jogos ainda serão realizados, sendo quatro das quartas, dois da semi e um da disputa de terceiro lugar. Veja então o calendário da tabela da Copa América 2021 até a decisão.

Tabela de jogos da Copa América 2021

Oito seleções continuam na disputa da Copa América, em busca do troféu da edição atual. Logo depois da finalização das partidas da primeira fase, o chaveamento definiu os seguintes confrontos para as quartas de final: Peru x Paraguai, Brasil x Chile, Uruguai x Colômbia, Argentina x Equador. Quem vencer o duelo, garante-se na semifinal, sendo que o empate leva a disputa para os pênaltis.

O primeiro e segundo confronto estão programados para esta sexta-feira (2). Os peruanos e paraguaios se enfrentam às 18h, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Já o jogo da Seleção Brasileira contra o Chile ocorre às 21h, no Estádio Nilton Santos. Por outro lado, as duas partidas restantes ficam para o sábado (3), Às 19h, Uruguai e Colômbia se enfrentam no Mané Garrincha, enquanto Argentina e Equador jogam no Olímpico, mas às 22h.

No dia 5 de julho ocorre o primeiro jogo da semifinal. O vencedor de Peru x Paraguai enfrenta quem passar de Brasil x Chile, às 20h, no Engenhão. No dia seguinte, é a vez de Uruguai ou Colômbia pegar o ganhador de Argentina x Equador, na outra partida da semi, no Mané Garrincha, às 22h.

Por fim, os perdedores da semifinal fazem a disputa do terceiro lugar do torneio, no dia 9, às 21h, no Mané Garrincha. Já no dia 10, ocorre a grande final da Copa América, novamente no Estádio do Maracanã, mas às 21h.

Quartas de final

Sexta-feira (2)

Peru x Paraguai – Estádio Olímpico, às 18h

Brasil x Chile – Estádio Nilton Santos, às 21h

Sábado (3)

Uruguai x Colômbia – Mané Garrincha, às 19h

Argentina x Equador – Estádio Olímpico, às 22h

Semifinal

Segunda-feira (5)

Peru ou Paraguai x Brasil ou Chile – Nilton Santos, às 20h

Terça-feira (6)

Uruguai ou Colômbia x Argentina ou Equador – Mané Garrincha , às 22h

Disputa do terceiro lugar – Sexta (9)

Perdedor semi 1 x Perdedor semi 2 – Mané Garrincha, às 21h

Final – Sábado (10)

Vencedor semi 1 x Vencedor semi 2 – Maracanã, às 21h

Premiação da Copa América

O grande campeão da Copa América no dia 10, embolsará cerca de US$10 milhões (cerca de R$50,3 milhões). O valor é US$2,5 milhões maior do que o Brasil recebeu então pelo título em 2019. Na ocasião, a equipe comandada por Tite venceu o Peru por 3 a 1 na finalíssima e garantiu US$7,5 milhões.

Cada seleção participante também arrecada US$4 milhões (cerca de R$20,7 milhões) pela participação. Este valor serve para os gastos na preparação, além de toda logísticas das equipes durante a competição.

