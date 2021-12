Tabela da Copa do Nordeste 2022: confira os grupos e as datas

Estão formados os grupos da Copa do Nordeste 2022. A CBF definiu através de sorteio na manhã desta segunda-feira, 06/12, na sede da entidade, o chaveamento com as dezesseis equipes classificadas em busca do título mais desejado do país. Confira a tabela da Copa do Nordeste 2022 e saiba quem são os cabeças de chave.

Grupos e tabela da Copa do Nordeste 2022

A CBF definiu os dois grupos da Copa do Nordeste através de sorteio para o ano que vem. Dezesseis equipes disputam o torneio que garante ao campeão a taça “orelhuda” mais famosa do Brasil, onde cada grupo tem oito times.

Fortaleza e Sport são cabeças de chave do grupo A, enquanto Bahia e Ceará ficaram no B. Por fim, é importante ressaltar que as equipes de um grupo enfrentam as da outra chave

A Copa do Nordeste está prevista para começar em janeiro de 2022. Até o fim do ano, a CBF vai definir as rodadas e confrontos. Dessa maneira, confira os dois grupos, A e B.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

Como funciona a Copa do Nordeste?

Dezesseis times disputam a fase de grupos na Copa do Nordeste, divididos em dois grupos com oito cada, onde um grupo enfrenta a outra chave. Com oito rodadas finalizadas, os quatro primeiros de cada agrupamento avançam até as quartas de final.

No mata-mata, os confrontos acontecem em partidas únicas com o chaveamento do 1º B enfrenta o 4º B, o 2ªA visita o 3ªA. Do outro lado, o 1ª A encontra o 4ªA e, por fim, o 2ºB joga contra o 3º B.

Por fim, as quatro equipes vencedores jogam a semifinal, também realizada em mão única até alcançarem a decisão em busca do desejado troféu. A final, por outro lado, é disputa em dois jogos.

Onde assistir a Copa do Nordeste 2022?

A edição da Copa do Nordeste em 2022 contará com a transmissão exclsuiva dos canais SBT e afiliadas em todos os estados da região que acometem a competição..

Além disso, o serviço de streaming por assinatura Nordeste FC (www.nordestefc.com.br), idealizado pela própria federação, também será responsável por passar todos os confrontos do torneio. Para ter acesso, uma assinatura é requisita. Outra opção é entrar através de contas por operadoras de assinatura ou através de parcerias em planos com sócio torcedor dos times.

