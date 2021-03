Tabela Paulistão 2021: veja a classificação após a 1ª rodada

A primeira rodada do Campeonato Paulista chegou no dia 1 de março, e apresentou resultados pouco expressivos. Ao todo, foram somente duas vitórias com times do interior paulista. Então, veja como ficou a tabela do Paulistão 2021.

Todavia, como resultado do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o jogo do Palmeiras contra o São Caetano foi adiado para a próxima quinta-feira, 11 de março.

Como foi a primeira rodada do Paulistão 2021?

Abrindo a primeira rodada do Campeonato Paulista 2021, o Mirassol venceu o São Bento no sábado (27) por 2 a 1 fora de casa. Dessa maneira, lidera o grupo D com três pontos.

Entretanto, no domingo (28), o dia não foi tão bom assim para o Corinthains, que empatou sem gols com o Bragantino jogando em Bragança Paulista. Com esse resultado, mantém somente um ponto, empatado com os demais integrantes do grupo A.

O Santos também ficou no empate, mas marcou gols. Em 2 a 2, garantiu somente um ponto na rodada contra o Santo André no domingo, terminando em segundo no D, atrás do Mirassol, clube do interior,

Assim, fechando o domingo, o técnico Hernan Crespo estreou no comando do São Paulo com empate em 1 a 1 diante o Botafogo, jogando no Morumbi. Dessa forma, está em segundo lugar no grupo B com um ponto.

Encerrando a rodada na noite desta segunda (01), o Ituano goleou o Guarani fora de casa por 3 a 0, tornando-se líder do grupo C com três pontos.

Confira a Tabela do Paulistão 2021

GRUPO A

Santo André: 1 pt

Botafogo-SP: 1 pt

Corinthians 1 pt

Inter de Limeira 0

GRUPO B

Ferroviária 3 pts

São Paulo 1 pt

Ponte Preta 1 pt

São Bento 0

GRUPO C

Ituano 3 pts

Novorizontino 1 pt

Bragantino 1 pt

Palmeiras 0

GRUPO D

Mirassol 3 pts

Santos 1 pt

São Caetano 1 pt

Guarani 0

Jogos da 2ª rodada do Paulistão 2021

Ademais, a segunda rodada do Campeonato Paulista 2021 tem início na terça-feira (02), encerrando na quinta (04). Além disso, todos os dezesseis clubes da elite do futebol paulista entram em campo, sendo oito confrontos ao todo. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Na terça-feira:

Mirassol x Novorizontino – 19h

Na quarta-feira:

Inter de Limeira x São Paulo – 17h

Santos x Ferroviária – 17h

Corinthians x Palmeiras – 19h

São Caetano x Bragantino – 19h

Na quinta-feira:

Ituano x São Bento – 15h

Botafogo x Guarani – 16h45

Ponte Preta x Santo André – 19h

Palmeiras vence Grêmio por 1 a 0 no 1º jogo da final da Copa do Brasil