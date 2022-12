Tem jogo da Copa hoje? Programação de quinta-feira (15/12)

Confira a programação desta quinta-feira, 15 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar na reta final do torneio

A final na Copa do Mundo do Catar está definida! Argentina e França se enfrentam na grande decisão pela taça dourada que representa a melhor seleção do mundo. Saiba se nesta quinta-feira, 15 de dezembro, tem jogo da Copa hoje para assistir e qual é a programação do torneio de futebol.

Tem jogo da Copa hoje para assistir?

Não tem jogo da Copa hoje para o torcedor assistir. A Copa do Mundo será retomada apenas no fim de semana, a partir do sábado, já que os confrontos da final e terceiro lugar já estão definidos.

Com o fim da semifinal, foi determinado que as seleções da Argentina e França vão se enfrentar na grande final do Mundial no próximo domingo, 18 de dezembro. Por isso não tem jogo da Copa hoje e também na sexta-feira.

Os perdedores das semis, Croácia e Marrocos, disputarão o terceiro lugar no sábado, 17 de dezembro.

Durante a fase de grupos a Copa do Mundo traz até quatro jogos por dia. Com a fase eliminatória, o calendário vai se afunilando até chegar nas semifinais e a final, com apenas um jogo por dia. Por isso, antes da final ser disputada, os jogadores ganham dois dias de folga para se recuperarem fisicamente e mentalmente.

Próximos jogos da Copa do Mundo

Os próximos jogos da Copa do Mundo no Catar serão realizados no sábado e domingo, 17 de 18 de dezembro respectivamente com a disputa pelo terceiro lugar e a final.

Croácia e Marrocos jogam no sábado pela disputa do lugar mais baixo no pódio. Já no dia seguinte, domingo, Argentina e França se enfrentam pela tão sonhada taça dourada.

Ambas as seleções buscam o tricampeonato.

Sábado (17 de dezembro):

Croácia x Marrocos - Estádio Internacional Khalifa

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV, GE, GloboPlay, FIFA+ e canal do Casimiro

Domingo (18 de dezembro):

Argentina x França - Estádio Lusail

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV, GE, GloboPlay, FIFA+ e canal do Casimiro

Como assistir os jogos da Copa do Mundo?

Ambos os jogos serão transmitidos pelos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, GE, FIFA+ e canal do Casimiro de graça e ao vivo.

Na Globo, a emissora transmite as partidas para todos os estados do Brasil de graça, enquanto o SporTV, disponível somente em operadoras da TV paga, exibe também por todo o território brasileiro aos assinantes.

Mas como assistir online?

GLOBOPLAY

A plataforma de streaming está disponível também para quem não é assinante. Basta acessar o aplicativo ou o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar e assistir à retransmissão da programação da Globo ao vivo e de graça.

GE

A maneira mais simples e fácil de acompanhar a partida é no site do GE (www.ge.globo.com) pela retransmissão da Globo de graça e ao vivo.

FIFA+

O serviço de streaming da FIFA Plus (ou FIFA+) transmite os jogos ao vivo e de graça. Não é preciso ser assinante para acompanhar no aplicativo. Basta se inscrever com nome completo, data de nascimento e email para ter acesso total à plataforma.

CANAL DO CASIMIRO

O streamer mais famoso do Brasil, Casimiro, exibirá ambas as partidas finais da Copa do Mundo no sábado e domingo. A transmissão acontece pelos canais do Youtube e Twitch de graça.

O internauta pode sintonizar tanto pelo celular como no tablet, computador ou smartv.

