Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

Astro do PSG esteve presente na conquista do título em 2018, na Rússia

Com apenas 23 anos, Kylian Mbappé coleciona dois títulos com a França e outros doze com o PSG, clube que defende desde 2018. Aos vinte anos, tornou-se o mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo. Saiba quantos gols Mbappé coleciona na Copa do Mundo e como foi a conquista do francês com o elenco.

Mbappé conquistou com a França a taça da Copa do Mundo em 2018, na Rússia, e a Liga das Nações em 2021.

Quantos gols Mbappé marcou em Copas do Mundo?

Em duas edições de Copa do Mundo, Mbappé coleciona 9 gols marcados com a França. Foram quatro gols na Rússia em 2018 e cinco no Catar.

O francês de vinte e três anos ajudou a equipe europeia a conquistar o bicampeonato em 2018, na Rússia. No Catar em 2022 joga a semifinal contra Marrocos, em busca da segunda final consecutiva na Copa do Mundo.

Mbappé estreou na Copa do Mundo em 16 de junho de 2018, contra a Austrália na primeira rodada do grupo C, na fase de grupos. O elenco francês venceu por 2 a 1, sem gols do atacante do PSG.

Na segunda rodada, entretanto, Mbappé fez o gol da vitória em cima do Peru por 1 a 0. Nas oitavas de final, contra a Argentina, marcou duas vezes (4x3) enquanto na final contra a Croácia deixou a sua marca aos 20 minutos do segundo tempo.

Em 2022, no Catar, Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Messi, com cinco gols cada. Ele balançou as redes contra a Austrália, Dinamarca e Polônia.

+ Marrocos já ganhou Copa do Mundo? Entenda por que a seleção é uma surpresa

Carreira de Mbappé

Ele tem apenas 23 anos, mas já coleciona troféus e recordes dentro e fora de campo. Mbappé começou nas categorias de base do Monaco, conquistando a primeira chance no profissional em 2015.

O garoto permaneceu no Monaco por dois anos, conquistando um título do Campeonato Francês na edição seguinte à sua estreia.

Em 2017, foi emprestado pelo PSG até ser comprado em 2018 de maneira oficial pelo clube. O francês coleciona quatro títulos do Campeonato Francês, três na Copa da França, duas taças da Taça da Liga da França e três da Supercopa da França.

Com a equipe nacional, tem um título da Liga das Nações de 2021 e a Copa do Mundo na Rússia em 2018.

Conquista da Copa do Mundo da França em 2018

A França se classificou para a final da Copa do Mundo da Rússia após vencer a Bélgica na semifinal por 1 a 0, gol de Umtiti. Do outro lado, a Croácia garantiu a vaga após ganhar da Inglaterra por 2 a 1.

Com Mbappé, Giroud, Griezmann, Pogba, Kanté e Umtiti, os franceses entraram em campo como favoritos já que os croatas avançaram em quase todas as etapas após a prorrogação e pênaltis.

O gol contra de Mandzukic abriu o placar aos franceses. Perisic deixou tudo igual, até Griezmann ampliar o placar aos franceses aos 38 minutos de pênalti. No segundo tempo, Pogba conseguiu fazer o terceiro da França enquanto Mandzukic reduziu o placar.

Para fechar o resultado, Mbappé deixou o seu para coroar a França com o segundo título da Copa do Mundo.

Relembre os melhores momentos da final.



