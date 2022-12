Final da Copa do Mundo 2022 será no domingo - Foto: Pixabay/DCI

Quem está na final da Copa do Mundo 2022: Argentina e França disputam título no Catar

Quem está na final da Copa do Mundo 2022: Argentina e França disputam título no Catar

É oficial: Argentina e França estão na final da Copa do Mundo 2022! As seleções venceram os seus confrontos na semifinal e carimbaram o passaporte para a decisão no fim de semana no Catar. Tanto argentinos como franceses buscam o tricampeonato no Mundial entre seleções. Quem será o grande campeão?

Argentina venceu a Copa em 1978 e 1986, enquanto os franceses tornaram-se campeões em 1998 e 2018, a última edição realizada pela FIFA.

Quando é a final da Copa do Mundo 2022 entre Argentina e França

A final da Copa do Mundo entre França e Argentina vai ser no domingo, 18 de dezembro, às 12h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

De um lado, os franceses venceram o Marrocos na semifinal enquanto a Argentina derrotou a Croácia do outro lado no chaveamento. Ambas as seleções buscam o terceiro título de sua história.

Em confronto único, quem marcar mais gols é o campeão do mundo na edição de 2022. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada em dois tempos de 15 minutos. Se nada mudar, a disputa de pênaltis vai ser realizada entre as duas seleções.

O prêmio em dinheiro para o campeão é de R$ 225 milhões (US$ 42 milhões).

Os argentinos venceram a Croácia na semifinal, enquanto os franceses derrotaram o Marrocos do outro lado da chave. Oito anos depois, um time sul-americano e um europeu se enfrentam em uma final da Copa do Mundo.

Cada um deles coleciona dois troféus. Este será o 13º jogo entre as seleções, o quarto em Copas.

TUDO SOBRE a final da Copa do Mundo 2022 no Catar?

Histórico entre França x Argentina

Em toda a história do futebol, as seleções de França e Argentina se enfrentaram em 12 oportunidades, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

A seleção da Argentina é quem tem a vantagem com seis vitórias, além dos três empates e três triunfos para os franceses. Na Copa do mundo foram três confrontos, no anos de 1930, 1978 e 2018, enquanto os outros encontros foram em amistosos internacionais.

O primeiro encontro foi em 1930, na Copa do Mundo do Uruguai. Por 1x0, a Argentina venceu na fase de grupos da competição.

Já o último duelo, entretanto, foi em 2018, nas oitavas de final. Por 4x3, os franceses avançaram até as quartas de final da Copa da Rússia.

Relembre como foi o último jogo entre as seleções.



Quantas vezes a França foi campeã do mundo?

A França tem duas Copas do Mundo, sendo a primeira em 1998 e a outra em 2018 - portanto, é a atual campeão do mundo.

No ano de 1998, o elenco até a final depois de passar por Paraguai nas oitavas, Itália nas quartas e Croácia na semifinal. Sob o comando de Zidane no elenco, ganhou do Brasil por 3x0, com gols de Zidane, dois, e Petit.

Já em 2018, o time francês de Deschamps deixou a própria Argentina para trás nas oitavas de final, o Uruguai nas quartas, e a Bélgica na semifinal da competição da FIFA.

Na final, contra a Croácia, ganhou por 4x3 com gol de Mbappé, o mais jovem a marcar em uma final. Se ganhar em 2022, será o tricampeonato da França na Copa do Mundo.

Esta será a quarta final da equipe na compietção.

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

A seleção Argentina colecionam dois títulos de Copa do Mundo na história, conquistados nos anos de 1978 e 1986.

Na edição de 1978, jogando em casa, a Argentina passou pela primeira fase e consagrou-se na segunda fase da competição. Já na segunda etapa, ficou em primeiro lugar no grupo B ao vencer Polônia e Brasil, além do Peru na decisão.

Na terceira fase, venceu a Holanda na prorrogação por 3x1.

Já no ano de 1986, no México, deixou o Uruguai nas oitavas de final para trás, mandou a Inglaterra para casa mais cedo nas quartas e a Bélgica na semifinal. Na decisão, ganhou da Alemanha por 3x2 com a presença de Maradona no elenco.

O elenco disputou cinco vezes a final da Copa do Mundo.

Desempenho da França na Copa do Mundo 2022 até a final

A seleção França estreou com goleada em cima da Austrália, 4x1 na primeira rodada do grupo D na fase de grupos da Copa do Mundo. Na segunda rodada, ganhou da Dinamarca de virada por 2x1. Na terceira e última rodada, entretanto, perdeu para a Tunísia por 1x0.

Nas oitavas de final, superou a Polônia por 3x1. Pelas quartas de final, o adversário foi a Inglaterra onde, em clássico internacional, ganhou pelo resultado de 2x1.

Na semifinal, disputada na quarta-feira, 14 de dezembro, a França precisou de apenas 8 minutos para abrir o placar com Theo Hernandez. Os europeus dominaram a primeira etapa até o metade do tempo, com o Marrocos mostrando o poder de reação em campo. O elenco africano buscou, mas apresentou muitas falhas nas finalizações enquanto esbarrou na defesa adversária em diversas vezes. Nos acréscimos, El Yamiq quase empatou com um belo gol de bicicleta, mas a bola bateu no lado direito do goleiro Lloris.

Desempenho da seleção da Argentina na Copa do Mundo 2022 até a final

O início de Copa do Mundo no Catar da Argentina não foi nada como o torcedor argentino esperava. Na primeira rodada perdeu para a Arábia Saudita por 2x1 enquanto na segunda ganhou do México por 2x0 para se manter vivo na competição.

Na terceira e última rodada, ganhou da Polônia por 2x0. Classificado para as oitavas de final, o elenco argentino venceu a Austrália por 2x1 enquanto nas quartas ganhou da Holanda nos pênaltis.

Na semifinal, entretanto, o confronto foi contra a Croácia. No primeiro tempo a Argentina logo tomou a frente da partida e, aos 33 minutos, Álvarez caiu na área após ser derrubado pelo goleiro Livakovic. Messi bateu e acertou em cheio as redes do goleiro croata.

Os argentinos dominaram o jogo e Álvarez marcou o segundo em campo em jogada de contra-ataque. No segundo tempo, a Croácia buscou mais o resultado mas 29 minutos Álvarez ampliou o placar após lindo passe de Messi que deixou a defesa europeia sem chances.

Assista ao lance de Messi.

If you’re a coach, you tell Gvardiol that he did very well. Stood his ground, didn’t put his foot in, forced him outside, made sure not to foul. Everything you’re taught to do. But then, in a few seconds, Lionel Messi destroys your entire belief systempic.twitter.com/u8eO1PNGhJ — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) December 14, 2022

LEIA TAMBÉM:

Marrocos já ganhou Copa do Mundo?

Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países?

Quando começa e onde vai ser a Copa do Mundo feminina de 2023