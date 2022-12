Marrocos já ganhou Copa do Mundo? Entenda por que a seleção é uma surpresa

A corrida de conto de fadas até as semifinais viu o Atlas Lions criar história no futebol

Ainda não dá para saber se Marrocos será o grande campeão do Mundial da FIFA no Catar, mas é possível afirmar que a equipe fez história. É a primeira seleção africana a chegar na semifinal da competição, além de eliminar grandes adversários como Espanha e Portugal.

Marrocos se classificou para cinco Copas do Mundo da FIFA masculinas. Em 2022, a equipe ainda não foi derrotada e sofreu apenas uma vez - um gol contra o Canadá na fase de grupos.

Mas agora o otimismo está crescendo na equipe de Regragui e entre sua multidão de torcedores, no Qatar, Marrocos e em todo o mundo.

Marrocos já ganhou Copa do Mundo na história do futebol?

Até 2022, a seleção do Marrocos nunca ganhou a Copa do Mundo da FIFA e levando em consideração o desempenho no Catar, isso já gigante para a história do futebol. Afinal, eles são a primeira seleção africana a garantir a classificação para a semifinal, eliminando Espanha e Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Nas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo, a equipe marroquina terminou em primeiro na fase de grupos com 18 pontos, doze de diferença para o segundo colocado. Na fase final venceu o RD Congo nas duas partidas.

Mais tarde, já em disputa no Catar, a equipe africana estreou com empate diante da Croácia, ambos os lados sem gols marcados no Estádio Al Bayt. Na segunda rodada venceu a Bélgica por 2 a 0, enquanto na última rodada do grupo F ganhou do Canadá por 2 a 1.

Nas oitavas de final passou pela Espanha nos pênaltis, enquanto nas quartas derrotou Portugal, com atuação excepcional do goleiro Bono.

Embora não tenham nenhuma taça da Copa do Mundo, a seleção do Marrocos pode conquistar a Copa do Mundo de 2022 se vencer a Inglaterra na semifinal e a Argentina na final.

Quantas vezes Marrocos participou da Copa do Mundo?

Marrocos coleciona seis participações em Copas do Mundo da FIFA, nas edições de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022.

A primeira vez que disputou foi em 1970, no México. No grupo D, teve apenas um empate e duas derrotas, eliminado na fase de grupos por não ter a pontuação necessária.

Dezesseis anos depois, Marrocos voltou para disputar a Copa em 1986, também no México. O time se classificou para o mata-mata, mas foi eliminado pela Alemanha nas oitavas.

Nas edições de 1994, 1998 e 2018, foi eliminada na fase de grupos. Em 2022, realiza a sua melhor campanha em uma Copa do Mundo da FIFA após chegar até a semifinal contra a França, última campeã do torneio.

1970 - eliminado na fase de grupos

1986 - eliminado nas oitavas para a Alemanha

1994 - eliminado na fase de grupos

1998 - eliminado na fase de grupos

2018 - eliminado na fase de grupos

2022 - semifinal

Títulos de Marrocos no futebol

A Seleção de Marrocos tem grandes nomes em seu elenco de jogadores, mas não é uma das equipes favoritas quando falamos em competições até mesmo no continente africano.

Marrocos venceu em 1976 o seu único troféu da Copa das Nações Africanas, torneio que se assemelha à Copa América para os brasileiros. Em 2012, também ganhou o Copa das Nações Árabes, apenas com seleções árabes.

No ranking da FIFA, Marrocos está em 22º lugar. Se ganhar a Copa do Mundo, sobe de posição imediatamente com o bom desempenho em campo.

