Tem prorrogação na final da Libertadores 2024?

A final da Copa Libertadores de 2024 entre Atlético Mineiro e Botafogo, marcada para hoje, 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, segue um conjunto específico de regras determinantes pela CONMEBOL para determinar o campeão em caso de empate no tempo regulamentares. Mas tem prorrogação?

Como é a prorrogação na final da Libertadores 2024

Se, ao término dos 90 minutos regulamentares o placar estiver empatado na final da Libertadores desse ano, o regulamento prevê uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos cada. Caso a igualdade persista após a prorrogação, o campeão será decidido através de uma disputa de pênaltis.

A inclusão da prorrogação em finais da Libertadores foi utilizada, por exemplo, na final de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 com um gol marcado por Deyverson durante o tempo extra.

Desde 2019, a final da Libertadores é disputada em partida única, no campo neutro previamente selecionado pela CONMEBOL. Para a edição de 2024, o Monumental de Núñez foi o estádio escolhido para sediar o confronto decisivo entre os dois clubes brasileiros.

O argentino Facundo Tello, de 42 anos, é quem vai apitar a final. Ele será auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, também argentinos. Tello tem experiência em partidas internacionais, incluindo sua participação na Copa do Mundo de 2022.

Importância da final

Além da glória de conquistar o principal torneio de clubes da América do Sul, o vencedor garantirá vaga na Copa Intercontinental de 2024 e no Mundial de Clubes de 2025. Também terá o direito de disputar a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Copa Sul- Americana de 2024, além de garantir participação na fase de grupos da Libertadores de 2025.

A final da Libertadores de 2024 entre Atlético Mineiro e Botafogo promete ser um espetáculo do futebo,, com duas equipes tradicionais do futebol brasileiro em busca da glória continental. Com regras claras para a definição do campeão em caso de empate, os torcedores podem esperar uma partida disputada até o último minuto, seja no tempo regulamentar, na prorrogação ou, se necessário, nos pênaltis.

