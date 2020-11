Atlético GO x Corinthians: saiba onde assistir e escalações

Logo depois de ser desclassificado da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo hoje (7), para enfrentar o Atlético GO pelo Campeonato Brasileiro. O jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, acontece no estádio Olímpico, em Goiânia, às 21h.

Semelhante ao Timão, o Atlético GO também se despediu da Copa do Brasil. Derrotado nas duas partidas para o Internacional – 2 a 1 nos dois jogos – só restou o Brasileiro para a equipe goiana disputar, assim como o Corinthians. Na Copa do Brasil, o time de Mancini caiu fora para o América MG, logo depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, e empatar na volta em 1 a 1.

Onde assistir jogo do Atlético GO x Corinthians, hoje

O jogo entre Atlético GO x Corinthians, hoje, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere exibem a partida para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, mas comentários de Ricardinho e Ana Thaís Matos.

Reencontro de Mancini com Atlético GO

O jogo de hoje entre Atlético GO e Corinthians terá um ingrediente especial. Logo depois de ser contratado pelo clube goiano para disputa do Campeonato Brasileiro, o treinador deixou a equipe para comandar o Timão.

No Dragão, Mancini fez 18 partidas, sendo 15 na Série A e três na Copa do Brasil. No total, o treinador conquistou cinco vitórias, seis empates , mas teve sete derrotas – aproveitamento de 38%.

Embora o aproveitamento não seja dos melhores, o treinador deixou boa impressão na equipe pelo estilo de jogo e classificação nas oitavas da Copa do Brasil, diante do Fluminense.

Jogo do Corinthians contra Atlético GO, hoje, será primeiro reencontro de Mancini com antigo clube.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Gilvan, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas, Gustavo Ferrareis; Zé Roberto, Chico. Técnico: Eduardo Souza.

Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Fábio Santos, Xavier; Ramiro, Cantillo (Éderson), Otero; Luan (Mateus Vital) e Matheus Davó. Técnico: Vagner Mancini.