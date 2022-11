Clube anunciou o desligamento do treinador na noite deste domingo, 13 de novembro, ao fim do Brasileirão

Por que Vítor Pereira saiu do Corinthians? Entenda a saída do técnico

Após a derrota para o Galo na última rodada do Brasileirão 2022 domingo, 13 de novembro o Corinthians anunciou que vai mudar de técnico. Mas se engana quem pensa que a saída do português tem a ver com desemprenho do clube. Então, por que Vítor Pereira saiu do Corinthians?

Por que Vítor Pereira saiu do Corinthians?

Após 67 partidas, o português Vitor Pereira, 54 anos, deixará o Corinthians. E o motivo não é falta de interesse em treinar o segundo maior clube do Brasil, ou convite de outro time. O motivo da saída do timão está ligada à família do comandante.

A informação que circula nos bastidores é que a sogra de Vitor Pereira enfrenta problemas de saúde. Com isso, o treinador quer ficar próximo de sua família em Portugal, o que pesou na decisão do profissional. O português é casado com Fátima Silva e tem três filhos.

Além do treinador, também deixam o Corinthians os assistentes Filipe Almeida, Luís Miguel, Luís Nuno, Bruno Moura e António Ascensão.

Em coletiva de imprensa ainda no domingo, o presidente do Corinthians Duílio Monteiro Alves anunciou que o contrato não foi renovado.

''Tive um probleminha de saúde recente, mas fiz questão de estar aqui pessoalmente hoje para falar com a Fiel. Hoje encerramos um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra e não foi renovado. Corinthians fez uma boa temporada na minha avaliação. Fizemos várias avaliações no último mês em relação ao ano que vem. Muito se falava em planejamento para o ano que vem, e o Corinthians vinha trabalhando sem saber quem será o próximo treinador'', disse.

Confira o anúncio do Corinthians.

O técnico Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecerão no Corinthians para a temporada 2023. O anúncio foi feito neste domingo (13), na Neo Química Arena, pelo Presidente Duilio Monteiro Alves, após a partida diante do Atlético-MG.

Números de Vítor Pereira no Corinthians

Mesmo sem conquistar títulos, o treinador Vítor Pereira vai entrar para a história do clube alvinegro de uma maneira positiva.

O português assumiu em fevereiro de 2022, com a missão de substituir Sylvinho. Desde então, foram 64 partidas, com 27 vitórias, 21 empates e 17 derrotas durante o Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil na temporada.

No Paulistão, foi desclassificado na semifinal pelo São Paulo. O time chegou à final da Copa do Brasi, onde perdeu para o Flamengo nos pênaltis durante a final. Já na Libertadores, o alvinegro foi até as quartas de final, onde também foi eliminado pelo próprio Flamengo.

Pelo Brasileirão, terminou em 4º lugar onde confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023, com 65 pontos em 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas na temporada.

