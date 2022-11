Russell ganha Fórmula 1 no GP do Brasil; veja posição de Hamilton

Para fazer história! George Russell, da Mercedes, venceu o GP do Brasil neste domingo, 13 de novembro, pela temporada 2022. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o britânico venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1, com Lewis Hamilton em segundo e Sainz em terceiro no pódio.

O jovem piloto da Mercedes venceu a corrida sprint no sábado e por isso largou em primeiro neste domingo. Russell chegou a perder a liderança para Hamilton, mas recuperou após o heptacampeão seguir ao box.

Deu George Russell no Brasil! Neste domingo, o piloto da Mercedes largou em primeiro lugar no grid e de lá não saiu mais! O britânico deixou para trás Verstappen, Pérez, os pilotos da Ferrari e até mesmo Hamilton, companheiro da equipe.

Completam o pódio Lewis Hamilton e Carlos Sainz, da Ferrari. Essa é a primeira vitória da Mercedes no ano.

A corrida começou quente em Interlagos. Logo na primeira volta, Ricciardo e Magnussen se tocaram e tiveram que deixar a prova. Na sequência, Verstappen bateu em Hamilton e Norris com Leclerc. O monegasco conseguiu se recuperar, mas ficou na parte de trás do grid.

Aos gritos da torcida brasileira, a batida colocou Verstappen entre os últimos. Já Hamilton conseguiu se manter na parte da frente e subiu posição por posição, até ir para o quarto lugar. A corrida foi bem, sem novos imprevistos até a reta final.

Fernando Alonso também foi destaque no GP do Brasil neste domingo, depois de largar na parte de trás do grid e conseguiu subir até terminar em quinto lugar, ultrapassando as duas Red Bull's. Hamilton, por outro lado, também conseguiu ultrapassar todos os oponentes para levar os torcedores à loucura, deixando para trás Sergio Perez e subir até a segunda posição.

Na volta 58, o Safety Car entrou na pista depois do carro de Norris rodar. Ao sair, Russell se manteve na liderança sem maiores problemas e Hamilton buscou ultrapassar o colega de equipe, mas não teve sucesso.

A Ferrari só conseguiu tomar um melhor lugar na classificação na reta final da prova, com Leclerc e Sainz buscando a zona de pontuação. Já Verstappen fez o que pôde para conseguir somar pontos, garantindo-se em sexto lugar.

Confira a classificação completa do GP do Brasil em 2022 neste domingo.

1º George Russell (Mercedes)

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Alpine)

6º Max Verstappen (Red Bull)

7º Sergio Perez (Red Bull)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Sebastian Vettel (Aston Martin)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Mick Schumacher (Haas)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Alexander Albon (Williams)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18º Lando Norris (McLaren)

19º Kevin Magnussen (Haas)

20º Daniel Ricciardo (McLaren)

Fernando Alonso é destaque no GP do Brasil

O experiente Fernando Alonso, da Alpine, foi outro destaque no Grande Prêmio do Brasil. O espanhol largou em 18º lugar após punição na corrida sprint, mas conseguiu terminar na parte da frente do grid.

Alonso conseguiu subir posição por posição, ocupando a quinta colocação. Na volta 36, entretanto, o espanhol sofreu com problemas em seu pit stop com a equipe da Alpine errando os seus pneus.

Na reta final, entre as voltas 64, Fernando Alonso ultrapassou Pérez e Verstappen e assumiu a quinta posição.

Confira o momento em que Alonso ultrapassa Perez.

Fernando Alonso. Interlagos. No hace falta más 😍 2022. @alo_oficial pasando al Red Bull de Checo Pérez para ponerse... ¡QUINTO! 🔥 De verdas... ES ÚNICO #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/wmYP2XqwR3 — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi é a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada, a última prova no ano. A disputa está marcada para 20 de novembro, às 10h (Horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina.

Serão três treinos livres, o classificatório e a corrida no domingo para marcar o fim de semana na última etapa da temporada na Fórmula 1. O fim de semana será em 18, 19 e 20 de novembro de 2022.

O Grande Prêmio de Abu Dhabi vai passar na BAND, pela TV aberta ao vivo e de graça, assim como o site da emissora www.band.uol.com.br e o aplicativo do BandPlay, todos de graça.

Classificação dos pilotos na Fórmula 1

Max Verstappen é o campeão da Fórmula 1 em 2022, assim como a Red Bull conquistou o título do Campeonato de Construtores.

O piloto holandês se mantém na liderança, enquanto Sergio Perez, George Russell, Carlos Sainz e Hamilton disputam a vice-liderança na tabela.

Confira a classificação completa e atualizada dos pilotos.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 424 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 287 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 286 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 257 pontos

5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 234 pontos

6 Carlos Sainz (Ferrari) – 227 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 111 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 86 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 81 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 49 pontos

11 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 35 pontos

13 Kevin Magnussen (Haas) – 24 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos

15 Lance Stroll (Aston Martin) – 14 pontos

16 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 12 pontos

18 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 2 pontos

21 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

