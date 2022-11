Quantas vagas para Libertadores 2023 tem os times brasileiros?

Na Copa Libertadores, quarenta e sete vagas são disponibilizadas pela Conmebol aos times dos seis países na América do Sul. O Brasil, porém, tem vantagem no número de oportunidades disponíveis já que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e da própria competição. Saiba quantas vagas para Libertadores 2023 tem o Brasil e quem já está garantido no torneio.

Quantas vagas para Libertadores 2023 tem os brasileiros?

Em todas as edições, a Conmebol disponibiliza seis vagas no Campeonato Brasileiro da Série A, sendo quatro para a fase de grupos e duas na preliminar, além da vaga ao campeão da Copa do Brasil. Se o vencedor da Libertadores for brasileiro, também se garante automaticamente.

Em 2022, entretanto, o Flamengo venceu a Copa do Brasil, por isso a vaga no Brasileirão abriu até a 7ª posição. Mas como o Rubro-Negro também venceu a Libertadores, as vagas aumentaram até o 8º colocado na tabela. O G-6 virou G-8, dando mais oportunidades aos brasileiros de brigarem pelo torneio.

Preste atenção torcedor: se o Flamengo terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros, o 5º colocado terá uma vaga direta, mas se ficar em 5º ou 6º na tabela, aí somente os quatro primeiros vão para a fase de grupos e até o oitavo colocado vão para a preliminar.

Flamengo (campeão da Libertadores e Copa do Brasil), Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians já estão classificados. Resta apenas uma vaga na fase de grupos e duas para a fase preliminar.

Sete vagas são disponibilizadas para os times brasileiros através do Campeonato Brasileiro da Série A. Se incluir o campeão Flamengo torna-se oito vagas, o G8.

Quem já está classificado para Libertadores 2023?

Trinta e quatro equipes já estão classificadas para a Libertadores de 2023. Ao todo, a competição disponibiliza 47 vagas para a competição, desde a fase preliminar até a fase de grupos para todos os países da América do Sul.

A Argentina, país que lidera o ranking de maiores campeões, tem seis vagas para preencher. A Bolívia tem 4, enquanto o Brasil contabiliza as oito e mais o atual vencedor Flamengo.

O Chile também tem 4 vagas disponibilizadas, assim como a Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Saiba quais times já estão classificados para a Libertadores do ano que vem.

ARGENTINA:

Boca Juniors

Patronato

Racing

River Plate

Argentinos Juniors

Huracán

BRASIL:

Flamengo

Palmeiras

Internacional

Fluminense

Corinthians

BOLÍVIA:

Bolívar

CHILE:

Colo-Colo

COLÔMBIA:

Atlético Nacional

EQUADOR:

Independiente del Valle

Aucas

Barcelona de Guayaquil

Universidad Católica

PARAGUAI:

Libertad

Cerro Porteño

Olímpia

Nacional

URUGUAI:

Liverpool

Nacional

Deportivo Maldonado

Boston River

PERU:

Melgar

Sporting Cristal

Alianza Lima

Sport Huancayo

VENEZUELA:

Metropolitanos

Monagas

Carabobo

Zamora

Quando começa a Libertadores em 2023?

A Conmebol já divulgou o calendário da Copa Libertadores da América para 2023. O pontapé inicial será em 8 de fevereiro de 2023, com a fase preliminar do calendário.

Os brasileiros ainda não estão classificados para a fase preliminar. Eles só entram a partir da segunda fase, como manda o regulamento. No ano passado, Fluminense e América MG disputam a fase preliminar, mas apenas o Coelho garantiu a vaga.

Confira o calendário completo da Libertadores de 2023.

Fase Eliminatória

8 de fevereiro até 15 de março de 2023

Sorteio da fase de grupos

22 de março de 2023

Fase de grupos

5 de abril até 28 de junho

Sorteio das oitavas e chaveamento

5 de julho

Oitavas de final

19 até 26 de julho

Quartas de final

23 até 30 de agosto

Semifinais

27 de setembro até 4 de outubro

Final

11 de novembro de 2023

🗓️🏆 Está confirmado o calendário da CONMEBOL #Libertadores 2023! ⭐️ Um novo caminho pela #GloriaEterna. pic.twitter.com/ZuaXKuj4zC — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

