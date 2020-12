O que Taylor Swift tem a ver com o Corinthians? Entenda a brincadeira

O Corinthians venceu o líder São Paulo e manteve o tabu do rival em Itaquera, já que o tricolor nunca venceu um clássico Majestoso na Neo Química Arena. Mas este não foi o único tabu que permaneceu intacto com a vitória corintiana no último domingo (13).

Logo em seguida ao apito final, surgiram nas redes sociais montagens de Taylor Swift com a camisa do Corinthians. Torcedores alvinegros se declaravam à cantora, dizendo que passariam a música dela.

Além disso, o perfil oficial do Corinthians no Twitter comemorou a vitória no clássico postando um trecho de uma música de Taylor Swift. Aliás, a escola de samba Gaviões da Fiel já convidou a cantora para desfilar no próximo Carnaval.

@taylorswift13 we wait for you in our "Carnaval" #goCorinthians 🦅 — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) December 14, 2020

Mas por que Taylor Swift virou a nova musa da torcida corintiana, afinal? A explicação está em um levantamento inusitado feito pelo perfil Timão Dados. Toda vez que a cantora lança um novo álbum, dá sorte para o Corinthians. Desta vez, não foi diferente.

Taylor Swift, o amuleto do Corinthians

N última sexta-feira (11), Taylor Swift lançou “Evermore”, seu nono álbum de estúdio. E o Corinthians nunca perdeu jogos antes e depois da data de lançamento de um novo disco da cantora norte-americana.

Corinthians segue invicto antes e depois do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swift pic.twitter.com/aDb23mM7ak — Timão Dados (@TimaoDados) December 13, 2020

Assim, no jogo anterior ao lançamento de “Evermore”, o alvinegro empatou sem gols com o Fortaleza. E na partida seguinte ao novo álbum de Taylor Swift, o Corinthians venceu o São Paulo em Itaquera e manteve a escrita.

A estatística aleatória foi o suficiente para Taylor Swift virar meme entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Além do convite para desfilar na Gaviões, muitos fãs já estão pedindo que o próximo show dela no Brasil seja na Neo Química Arena.

corinthians: mal das pernas taylor swift: pic.twitter.com/1rdm27Dh9Z — Xis (@ofelipexis) December 13, 2020

O clássico

Brincadeiras à parte, o Corinthians conseguiu anular o líder São Paulo com uma atuação segura da defesa e contra-ataques perigosos. Foi assim que saiu o gol de Otero, que invadiu a área em velocidade e chutou cruzado sem chances para Tiago Volpi.

Com o resultado, o São Paulo passa a somar 13 jogos disputados em Itaquera desde a inauguração do estádio em 2014, com 10 derrotas, três empates e nenhuma vitória. Portanto, o tabu de Taylor Swift certamente foi o menos incômodo para a torcida tricolor no clássico contra o Corinthians.

Depois da vitória, o técnico do Corinthians, Vágner Mancini, admitiu que usou o tabu do São Paulo em Itaquera como motivação para os jogadores. “Eu acho que isso também faz parte do jogo, você incentivá-los e fazer com que os atletas tenham que se superar dentro de campo para que isso se torne rotina. Enquanto estivermos aqui, nós não queremos perder para ninguém, ainda mais diante de um rival”, afirmou na coletiva.

Além disso, a vitória do Corinthians sobre o São Paulo dá esperança aos times que seguem de olho na liderança do Brasileirão. Afinal, o Atlético-MG venceu na rodada e diminuiu a diferença para quatro pontos. O Flamengo está a apenas um ponto atrás, enquanto o Palmeiras fecha o G4 com nove pontos a menos que o líder. O Corinthians, por sua vez, subiu para a nona posição e ganhou moral para a sequência da competição.